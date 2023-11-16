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الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:50

مفوض الامم المتحدة يدعو لتحقيق دولي في انتهاكات الحرب بغزة

مفوض الامم المتحدة يدعو لتحقيق دولي في انتهاكات الحرب بغزة
وتحدث تورك في إحاطة إلى الدول الأعضاء في المنظمة عن "مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الإنساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقا معمقا ومحاسبة شاملة".

وأكد وجود "حاجة إلى تحقيق دولي"، معربا عن "قلق عميق بشأن تصاعد حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية".7

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ41، وسط تواصل عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن 11 ألفا و500 فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ في 7 أكتوبر. وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم إلى الآن 4710 أطفال و3160 امرأة. كذلك، أصيب 29 ألفا و800 شخص.
مصدر : وكالات
رقم : 1096106
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