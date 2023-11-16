المقاومة بالضفة تنفذ عملية بطولية تكسر أنف الاحتلال

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب سبعة صهاينة بجروح في إطلاق نار على حاجز عسكري بين مدينتي القدس وبيت لحم، وفق ما أفادت به شرطة الاحتلال.



وقالت الشرطة ان مجموعة من المسلحين الفلسطينيين ترجلوا من مركبة، وفتحوا النار باتجاه حاجز النفق جنوب القدس و قرب بيت لحم، مشيرة الى أن عملية أسفرت عن سبعة اصابات في صفوف المستوطنين.



وأوضحت مصادر محلية أن المقاومون الفلسطينيون اقتحموا الحاجز بأسلحة وأطلقوا النار على الجنود المتواجدين فيه بشكل مباشر، حيث اعترف الاحتلال بإصابة 8 جنود أحدهم في حالة الخطر، بينما استشهد المنفذون الثلاثة.



وفي تفاصيل العملية بحسب مصادر محلية، فإن المقاومين وصلوا حاجز الأنفاق في سيارة، وترجلوا منها واقتحموا الحاجز واشتبكوا مع جنود الاحتلال الذين أظهرت مقاطع مصورة فرار أغلبهم من أمام المقاومين.



وعلى اثر العملية اقتحم جيش الاحتلال بلدة حوسان قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددًا من سكانها.



وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال منع السكان من الخروج من منازلهم معلنا البلدة منطقة عسكرية، وشرع في عملية مداهمة لعدد من المنازل. وقال الشهود أن القوات اعتقلت عددًا من المواطنين في عملية عسكرية مستمرة.



العملية تاتي فيها شنت قوات الاحتلال صباحا حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا واعتقلت عددا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



وفي مدينة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، وذلك عقب اقتحام المدينة للمرة الثانية في غضون ساعات. وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من قريتي أبو شخيدم وكوبر شمال المدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف.



وعقب العملية انتشرت قوات الاحتلال بشكل كبير في مكان العملية، فيما أشارت مصادر عبرية إلى احتمالية انسحاب أحد المنفذين من المكان.



وعلى اثر العملية اقتحم جيش الاحتلال بلدة حوسان قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددًا من سكانها.



وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال منع السكان من الخروج من منازلهم معلنا البلدة منطقة عسكرية، وشرع في عملية مداهمة لعدد من المنازل. وقال الشهود أن القوات اعتقلت عددًا من المواطنين في عملية عسكرية مستمرة.



العملية تاتي فيها شنت قوات الاحتلال صباحا حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا واعتقلت عددا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



وفي مدينة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، وذلك عقب اقتحام المدينة للمرة الثانية في غضون ساعات. وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من قريتي أبو شخيدم وكوبر شمال المدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف.









