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الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ساعة 16:41

نتنياهو يتعهد بـ'فتح الصنابير' ردا على طوفان الاقصى

نتنياهو يتعهد بـ
وتعهد رئيسُ وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ"فتح الصنابير" لمساعدة المتضررين من عملية طوفان الاقصى في الكيان الاسرائيلي، التي يعتقد الاقتصاديون أنها ستؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة العجز والدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 2024.

وقالت وزارة مالية الإحتلال إن "إسرائيل جمعت‭ ‬ديوناً بنحو 30 مليار شيكل (7.8 مليار دولار) منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضافت أن ما يزيد قليلاً على نصف هذا المبلغ، 16 مليار شيكل (4.1 مليار دولار)، كان ديوناً مقومة بالدولار جُمعت في إصدارات في الأسواق الدولية.

وجمعت الوزارة اليوم 3.7 مليار شيكل أخرى في السوق المحلية في عطاء سندات أسبوعي.

وأدى العدوان الذي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم على قطاع غزة، إلى زيادة حادة في نفقات الكيان الإسرائيلي لتمويل الجيش وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود وأسر الضحايا والأسرى الذين أسرتهم حماس في عملية "طوفان الأقصى".

لذلك سجل الكيان الإسرائيلي عجزاً في الميزانية بـ22.9 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في أكتوبر/تشرين الأول، وهي قفزة من 4.6 مليار شيكل في سبتمبر/أيلول، مما رفع العجز خلال آخر 12 شهراً إلى 2.6%.

وتحذر وكالات تصنيف ائتماني بالفعل من أنها قد تخفض تصنيفات الكيان الاسرائيلي إذا تدهورت مؤشرات الدَين.

كان تقرير لوكالة بلومبيرغ أشار إلى أن امتداد الحرب في غزة بدون أفق للحل سيجعل تكلفتها أكبر مما كان متوقعا، وسط مطالبة مئات الاقتصاديين الإسرائيليين باتخاذ إجراءات تقشفية.

وفي بداية العدوان على غزة قدر الكيان الإسرائيلي التكلفة اليومية لهذه الحرب بنحو 260 مليون دولار.ومنذ 39 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة دمر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها، واستُشهد فيها أكثر من 11240 شخصاً بينهم 4630 طفلاً و3130 امرأة وأكثر من 678 مُسِناً، وأُصيبَ فيها أكثر من 27490 بجراح مختلفة، حسب آخر إحصائية رسمية.
رقم : 1096130
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