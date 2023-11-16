المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع "إسرائيلية" محققة إصابات مباشرة

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:25 تجمعًا لقوة مشاة إسرائيلية على تلة الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وعند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الخميس 16-11-2023، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع شتولا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وكانت أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا ظهر اليوم الخميس مواقع عسكرية للعدو الصهيوني بالأسلحة المناسبة، محققين فيها إصابات مباشرة.
الاستهدافات شملت مواقع "مسكاف عام" وبياض بليدا والمطلة بالإضافة إلى ثكنة "يفتاح"، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة.