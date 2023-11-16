الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:45

المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع "إسرائيلية" محققة إصابات مباشرة

المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع "إسرائيلية" محققة إصابات مباشرة
وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف مجاهدي ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 02:25 تجمعًا لقوة مشاة إسرائيلية على تلة ‏الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏ 
 
وعند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الخميس 16-11-2023، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي ‏بالقرب من موقع شتولا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏ 

وكانت أعلنت ‏المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا ظهر اليوم الخميس مواقع ‏عسكرية للعدو الصهيوني بالأسلحة المناسبة، محققين فيها إصابات مباشرة. ‏ 

الاستهدافات شملت مواقع ‏"مسكاف عام" و‏بياض بليدا والمطلة بالإضافة إلى ثكنة "‏يفتاح"، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة.
رقم : 1096137
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
16 تشرين الثاني 2023
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
16 تشرين الثاني 2023
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو
16 تشرين الثاني 2023
انهيار أسطورة دبابة الميركافا في طوفان الأقصى
انهيار أسطورة دبابة الميركافا في طوفان الأقصى
16 تشرين الثاني 2023
غانتس ومعارضة استبدال نتنياهو.. هل الأخير سياسيّاً؟
غانتس ومعارضة استبدال نتنياهو.. هل الأخير سياسيّاً؟
16 تشرين الثاني 2023
مصدر مقرب من الإطار التنسيقي لـ"إسلام تايمز": نحترم قرار إبعاد الحلبوسي
مصدر مقرب من الإطار التنسيقي لـ"إسلام تايمز": نحترم قرار إبعاد الحلبوسي
15 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة: المطلوب اليوم هو قاعدة فكرية قوية ذات بنية تهاجمية
قائد الثورة: المطلوب اليوم هو قاعدة فكرية قوية ذات بنية تهاجمية
15 تشرين الثاني 2023
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
15 تشرين الثاني 2023
اعتداء جيش الاحتلال على الصحفيين وأهدافه؟
اعتداء جيش الاحتلال على الصحفيين وأهدافه؟
15 تشرين الثاني 2023
أطفال غزة بين القصف و الحصار.. منظمة الصحة العالمية: 160 طفلاً يموتون في غزة كل يوم
أطفال غزة بين القصف و الحصار.. منظمة الصحة العالمية: 160 طفلاً يموتون في غزة كل يوم
15 تشرين الثاني 2023
رشيدة طليب.. موقف بحجم الكيان وداعميه
رشيدة طليب.. موقف بحجم الكيان وداعميه
15 تشرين الثاني 2023
القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد في استهداف أي سفينة ‘‘إسرائيلية‘‘ في البحر الأحمر
القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد في استهداف أي سفينة ‘‘إسرائيلية‘‘ في البحر الأحمر
15 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو