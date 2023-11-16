المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع "إسرائيلية" محققة إصابات مباشرة

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف مجاهدي ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 02:25 تجمعًا لقوة مشاة إسرائيلية على تلة ‏الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏



وعند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الخميس 16-11-2023، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي ‏بالقرب من موقع شتولا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏



وكانت أعلنت ‏المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا ظهر اليوم الخميس مواقع ‏عسكرية للعدو الصهيوني بالأسلحة المناسبة، محققين فيها إصابات مباشرة. ‏



الاستهدافات شملت مواقع ‏"مسكاف عام" و‏بياض بليدا والمطلة بالإضافة إلى ثكنة "‏يفتاح"، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة.