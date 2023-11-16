وأضافت الشرطة الإسرائيلية أنه وبعد الانتهاء من التحقيق معهم من المتوقع تقديم لوائح اتهام ضدهم.



وذكرت في بيانها أنه وفي الآونة الأخيرة بدأ تحقيق في الشاباك والمحكمة المركزية في القدس ضد سكان أم طوبا المشتبه بهم، بشبهة الانتماء إلى تنظيم "داعش".



وأفادت بأنه وبتوجيه من الشاباك، قام محققو مركز شرطة القدس في الأسابيع الأخيرة بالتعاون مع شرطة محطة عوز، باعتقال 3 مشتبه بهم في منازلهم وهم من سكان أم طوبا في القدس الشرقية في العشرينيات من عمرهم.



وأشارت إلى أنه وأثناء تفتيش منازلهم تم العثور على الكثير من النقود والكتب والمواد المختلفة التي تخص أيديولوجية تنظيم "داعش".



ونشرت الشرطة الإسرائيلية صورة لمجموعة من الكتب قالت إنها عثرت عليها بحوزتهم أثناء تفتيش المنازل.