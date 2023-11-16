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الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:34

تل أبيب ترفض طلب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لزيارتها

تل أبيب ترفض طلب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لزيارتها
وقالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ردا على سؤال حول طلب تورك السماح له بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة: "إسرائيل ليست على علم بأي فائدة إضافية لزيارة المفوض السامي حاليا".

وبدأ رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم الاثنين جولة تستغرق خمسة أيام في الشرق الأوسط بسبب توتر الأوضاع في غزة، مطالبا بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية وغزة.

وقال مكتبه الأسبوع الماضي إن إسرائيل "ترتكب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة، لكن المحكمة المختصة فقط هي التي ستكون قادرة على تحديد ما إذا كان ذلك يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار فورا في العدوان الاسرائيلي على غزة محذرا من أن يتحول قطاع غزة إلى "مقبرة للأطفال".

بدوره، هاجم مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، غوتيريش، معتبرا أنه فقد بوصلته الأخلاقية.
رقم : 1096152
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