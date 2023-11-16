الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:39

كنعاني : لا يحق لحماة كيان الاحتلال توجيه النصائح الى ايران

كنعاني : لا يحق لحماة كيان الاحتلال توجيه النصائح الى ايران
واضاف "كنعاني"، في تصريح له اليوم الخميس، ان "الدول التي لديها سجل حافل بنقض ممنهج للحقوق الانسانية اقتراف الجرائم في حق الشعوب، ليست بالمستوى الذي يسمح لها ان تقدم النصح فيما يخص حقوق الانسان الى الحكومة والشعب الايرانيين".

ومضى الى القول : ان تجاهل بعض الدول الغربية الضالعة في تقديم مشروع القرار هذا ضد ايران، مثل امريكا وكندا وبعض الدول الغربية، لما يجري في غزة من جرائم بفعل الصهاينة، يدل على النفاق السافر والكذب الصارخ الذي تورطت بها تلك الانظمة في ادعائهم بِشان الدفاع عن حقوق الانسان؛ وعليه فإن هذا القرار مرفوض ولا يتمتع باي شرعية قانونية.

وتساءل المتحدث باسم الخارجية الايرانية : كيف تغفل امريكا وبعض الدول الغربية عن جرائم الابادة الجماعية بحق الاطفال والنساء على ايدي الصهاينة في غزة، بينما تكرر مزاعمها الواهية والقائمة على معلومات خاطئة وقواعد مغلوطة ضد ايران؟!

ووصف كنعاني القرار الصادر عن اللجنة الثالثة لحقوق الانسان الاممية ضد ايران، بانه احادي الجانب وعار عن الصحة، كما ادان سلوك القائمين علىه في استغلال الضوابط والمبادئ السامية لحقوق الانسان، من اجل تمرير اجنداتهم السياسية الغاشمة.

وأكد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظام قائم على الديمقراطية الدينية ولطالما كانت لديها مواقف حازمة بشأن تعزيز حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية وهي على استعداد وفقا لمبائدها السامية، ان تجري بهدف حماية الحقوق الانسانية ورفع مستواها في الصعيد الدولي، ان تجري حوارات وتقيم تعاونا بناء مع كافة الآليات الدولية المشروعة والدول المهتمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل حقيقي، وفي إطار الاحترام المتبادل والمساواة بين الدول والعدالة والإنصاف وبعيداً عن الأغراض السياسية.
رقم : 1096155
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجنرال قاآني لـ"محمد الضيف": غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة
الجنرال قاآني لـ"محمد الضيف": غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
16 تشرين الثاني 2023
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
16 تشرين الثاني 2023
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
16 تشرين الثاني 2023
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو
16 تشرين الثاني 2023
انهيار أسطورة دبابة الميركافا في طوفان الأقصى
انهيار أسطورة دبابة الميركافا في طوفان الأقصى
16 تشرين الثاني 2023
غانتس ومعارضة استبدال نتنياهو.. هل الأخير سياسيّاً؟
غانتس ومعارضة استبدال نتنياهو.. هل الأخير سياسيّاً؟
16 تشرين الثاني 2023
مصدر مقرب من الإطار التنسيقي لـ"إسلام تايمز": نحترم قرار إبعاد الحلبوسي
مصدر مقرب من الإطار التنسيقي لـ"إسلام تايمز": نحترم قرار إبعاد الحلبوسي
15 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة: المطلوب اليوم هو قاعدة فكرية قوية ذات بنية تهاجمية
قائد الثورة: المطلوب اليوم هو قاعدة فكرية قوية ذات بنية تهاجمية
15 تشرين الثاني 2023
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
15 تشرين الثاني 2023
اعتداء جيش الاحتلال على الصحفيين وأهدافه؟
اعتداء جيش الاحتلال على الصحفيين وأهدافه؟
15 تشرين الثاني 2023
أطفال غزة بين القصف و الحصار.. منظمة الصحة العالمية: 160 طفلاً يموتون في غزة كل يوم
أطفال غزة بين القصف و الحصار.. منظمة الصحة العالمية: 160 طفلاً يموتون في غزة كل يوم
15 تشرين الثاني 2023
رشيدة طليب.. موقف بحجم الكيان وداعميه
رشيدة طليب.. موقف بحجم الكيان وداعميه
15 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو