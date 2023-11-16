حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية ما حدث في مستشفى الشفاء

وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن كتائب القسام تمكنت من إعطاب 33 آلية للعدو خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.



وقال حمدان، "نطالب منذ أسبوعين بتشكيل لجنة دولية للاطلاع على كذب رواية الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء ومستشفيات قطاع غزة".وأشار إلى أن رواية العدو بشأن الأسلحة المزعومة في مجمع الشفاء الطبي ما هي إلا فضيحة له بكل جوانبها.



وأضاف: "اتضح للقاصي والداني كذب الاحتلال وأمريكا حول مستشفى الشفاء، ولا يُعقل تخزين أسلحة بجوار أجهزة الرنين المغناطيسي في أي مستشفى كما يزعم الاحتلال، وجنود الاحتلال هم الذين أدخلوا الأسلحة المزعومة في صناديق إلى مستشفى الشفاء، وهذه مسرحية هزلية نفذها الاحتلال وهي فضيحة له أيضا".



وحمّل حمدان الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية الجرائم التي ترتكب بحق مجمع الشفاء على اعتبار أنها وفرت غطاء كاملا لجريمة الحرب التي ينفذها الاحتلال بمجمع الشفاء، مجددا مطالبة المنظمات الدولية بتشكيل لجنة لمراقبة المستشفيات لكشف زيف ادعاءات الاحتلال.



وقال إن هدف الاحتلال من ضرب المستشفيات وقصف المخابز وتدمير المرافق الحيوية هو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.