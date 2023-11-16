الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:50

الجنرال قاآني لـ"محمد الضيف": غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة

الجنرال قاآني لـ"محمد الضيف": غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة
وقال الجنرال قاآني "سطرتم ملحمةً عظيمةً عنوانها طوفان الأقصى حقّقها الله على يد المجاهدين في كتائب القسام ومجاهدي المقاومة في غزة"، مبيناً "أظهرتم بوضوح ضعف وهشاشة الكيان الصهيوني الغاصب وأثبتم بشكل عملي وحاسم أنه أوهن من بيت العنكبوت".

وأشار الجنرال قاآني "يكفي في توصيف هذا الحدث العظيم ما أقره العدو والصديق بأن فلسطين والمنطقة لن تكون بعد طوفان الأقصى كما كانت قبله"، لافتاً إلى أن "الضربات التي وجهتها المقاومة لقوات العدو ومدرعاته أثبتت للجميع أن المقاومة في غزة قادرة على المبادرة والابتكار".

وأضاف قاآني للضيف: هذا الإنجاز جعل أبناء الأمة يزدادون التفافاً حول خيار الجهاد إيمانا بأن دخول المجاهدين للأقصى بات أقرب من أي وقت"، مبيناً "ثقوا بأن إخوانكم الملتحمين معكم في محور القدس والمقاومة لن يسمحوا للعدو ومن يقف خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها".

وتابع قاآني في رسالته: إخوانكم الملتحمون معكم في محور القدس والمقاومة لن يمكّنوا العدو من الوصول إلى أهدافه القذرة على مستوى غزة وفلسطين.

وأضاف قاآني للضيف: أتقدم إليكم وإلى جميع المجاهدين وأبناء الشعب الفلسطيني بالتهنئة على هذا النصر المؤزر والإنجاز الذي لا سابق له، مبيناً "نؤكد العهد والميثاق والالتزام الإيماني والأخوي الذي يجمعنا".

وقاآني للضيف: نطمئنكم إلى أننا وضمن استمرارنا في الحماية والدعم المؤثرَين للمقاومة سنقوم بكل ما يجب علينا في هذه المعركة التاريخية.
رقم : 1096158
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العامري: تحرير فلسطين سينطلق من العراق
العامري: تحرير فلسطين سينطلق من العراق
الجنرال قاآني لـ"محمد الضيف": غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة
الجنرال قاآني لـ"محمد الضيف": غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة
16 تشرين الثاني 2023
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
16 تشرين الثاني 2023
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
16 تشرين الثاني 2023
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
16 تشرين الثاني 2023
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو
16 تشرين الثاني 2023
انهيار أسطورة دبابة الميركافا في طوفان الأقصى
انهيار أسطورة دبابة الميركافا في طوفان الأقصى
16 تشرين الثاني 2023
غانتس ومعارضة استبدال نتنياهو.. هل الأخير سياسيّاً؟
غانتس ومعارضة استبدال نتنياهو.. هل الأخير سياسيّاً؟
16 تشرين الثاني 2023
مصدر مقرب من الإطار التنسيقي لـ"إسلام تايمز": نحترم قرار إبعاد الحلبوسي
مصدر مقرب من الإطار التنسيقي لـ"إسلام تايمز": نحترم قرار إبعاد الحلبوسي
15 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة: المطلوب اليوم هو قاعدة فكرية قوية ذات بنية تهاجمية
قائد الثورة: المطلوب اليوم هو قاعدة فكرية قوية ذات بنية تهاجمية
15 تشرين الثاني 2023
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
15 تشرين الثاني 2023
اعتداء جيش الاحتلال على الصحفيين وأهدافه؟
اعتداء جيش الاحتلال على الصحفيين وأهدافه؟
15 تشرين الثاني 2023
أطفال غزة بين القصف و الحصار.. منظمة الصحة العالمية: 160 طفلاً يموتون في غزة كل يوم
أطفال غزة بين القصف و الحصار.. منظمة الصحة العالمية: 160 طفلاً يموتون في غزة كل يوم
15 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو