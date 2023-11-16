وقال الجنرال قاآني "سطرتم ملحمةً عظيمةً عنوانها طوفان الأقصى حقّقها الله على يد المجاهدين في كتائب القسام ومجاهدي المقاومة في غزة"، مبيناً "أظهرتم بوضوح ضعف وهشاشة الكيان الصهيوني الغاصب وأثبتم بشكل عملي وحاسم أنه أوهن من بيت العنكبوت".



وأشار الجنرال قاآني "يكفي في توصيف هذا الحدث العظيم ما أقره العدو والصديق بأن فلسطين والمنطقة لن تكون بعد طوفان الأقصى كما كانت قبله"، لافتاً إلى أن "الضربات التي وجهتها المقاومة لقوات العدو ومدرعاته أثبتت للجميع أن المقاومة في غزة قادرة على المبادرة والابتكار".



وأضاف قاآني للضيف: هذا الإنجاز جعل أبناء الأمة يزدادون التفافاً حول خيار الجهاد إيمانا بأن دخول المجاهدين للأقصى بات أقرب من أي وقت"، مبيناً "ثقوا بأن إخوانكم الملتحمين معكم في محور القدس والمقاومة لن يسمحوا للعدو ومن يقف خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها".



وتابع قاآني في رسالته: إخوانكم الملتحمون معكم في محور القدس والمقاومة لن يمكّنوا العدو من الوصول إلى أهدافه القذرة على مستوى غزة وفلسطين.



وأضاف قاآني للضيف: أتقدم إليكم وإلى جميع المجاهدين وأبناء الشعب الفلسطيني بالتهنئة على هذا النصر المؤزر والإنجاز الذي لا سابق له، مبيناً "نؤكد العهد والميثاق والالتزام الإيماني والأخوي الذي يجمعنا".



وقاآني للضيف: نطمئنكم إلى أننا وضمن استمرارنا في الحماية والدعم المؤثرَين للمقاومة سنقوم بكل ما يجب علينا في هذه المعركة التاريخية.