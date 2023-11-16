المقاومة اللبنانية تواصل استهداف المواقع والجنود الإسرائيليين

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الخميس، استهداف تجمّع لقوة مشاة إسرائيلية على تلة ‏الكرنتينا بالقرب من موقع "حدب يارون" بالأسلحة المناسبة.



وأفادت المقاومة باستهداف موقع جل العلّام بالصواريخ الموجّهة، مشيرةً إلى ‏تحقيق إصابات مباشرة فيه.



كما استهدفت تجمّعاً لجنود الاحتلال ‏بالقرب من موقع شتولا بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة فيه.



كذلك، أفاد مصدر في جنوب لبنان، بأنّ صواريخ أُطلقت من لبنان في اتجاه أهداف قرب مستوطنة شتولا للمرة الثانية اليوم على الحدود الشمالية، فيما دوّت صفارات الإنذار مجدداً في شتولا على الحدود الشمالية.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ صاروخاً مضاداً للدروع أُطلق على موقع "للجيش" الإسرائيلي في مستوطنة "دوفيف".



واستهدفت المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 02:25 من بعد ظهر اليوم موقع هرمون بالأسلحة المناسبة، محقّقة فيه إصابات مباشرة. ‏



وفي وقتٍ سابق اليوم، استهدف مجاهدو المقاومة، مواقع "مسكاف عام" و"بياض بليدا" و"ثكنة يفتاح" و"المطلة" بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا إصابات مباشرة.



وأفاد مصدر بإطلاق نيران مباشرة من لبنان في اتجاه موقع "العاصي" الإسرائيلي المواجه لقرية ميس الجبل.



وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخين مضادين للدروع باتجاه موقعين "للجيش" الإسرائيلي؛ الأول في منطقة يفتاح والآخر باتجاه المطلة.



في غضون ذلك، أفادت مصادر بقصف مدفعي على أطراف عيتا الشعب، وبشنّ الاحتلال أيضاً غارة من الطيران الحربي على أطراف اللبونة والناقورة.



وكان قصف مدفعيّ إسرائيليّ قد استهدف بلدات كفركلا والعديسة ومركبا وميس الجبل وحولا وأطراف بلدة عيترون، إضافةً إلى قصف إسرائيلي على محيط بلدة محيبيب المقابلة لموقع البياض بليدا.



يأتي ذلك في وقتٍ تواصل المقاومة الإسلامية استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، مكبّدةً الاحتلال خسائر كبيرة.



وفي السياق افاد متحدث باسم جيش الإحتلال وعقب دوي صفارات الإنذار في شتولا بالجليل الغربي آعلن عن رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه المنطقة مشيرا الى إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه موقع لجيش الاحتلال في دوفيف.



وفيما اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله يشن حرب إستنزاف ضد جيشها بكل معنى الكلمة كشفت تلك الوسائل عن أن بعض المستشفيات في الشمال اضطرت لإلغاء العمليات الجراحية غير الضرورية للمستوطنين وتحويل بعض الأقسام إلى غرف لإستقبال الجرحى بسبب المعارك الدائرة عند الحدود مع لبنان مشيرة الى أن مستشفى زيف في صفد هو وجهة الإخلاء الأولى لأحداث إصبع الجليل بعد ان استقبلت وعالجت بالفعل مئات الجرحى في الآونة الأخيرة بحسب الاعلام الاسرائيلي.



قوات الاحتلال من جانبها واصلت قصفها المدفعي والفوسفوري على أطراف القرى والبلدات اللبنانية الحدودية ومن بينها الخيام وعيتا الشعب وكفركلا والعديسة والطيبة وعيترون ومحيبيب كذلك قصفت مدفعية الاحتلال تلتي شباط والوان في مرتفعات ‎كفرشوبا.



وفيما سجلت تقارير انفجار صاروخين اعتراضيين اطلقتهما القبة الحديدية للكيان في أجواء بلدة الوزاني وسهل الخيام آطلقت قوات اليونيفيل العاملة في لبنان صفارات الانذار في مقرها العام وذلك اثر استهداف مدفعية الاحتلال منطقة اللبونة جنوب لبنان.



