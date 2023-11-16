بماذا توعدت كتائب حزب الله العراق كيان الاحتلال في بيانها الجديد؟

وقالت الكتائب في بيان ان "الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني أمام وحشية الصهاينة المدعومة بأحدث الآلات العسكرية والاستخبارية الأمريكية، فضلا عن الدعم الإنكليزي والفرنسي وغيره من دول الغرب، لم يكن ليتأتى لولا صبرهم وإيمانهم بوجوب استرجاع حقوقهم المسلوبة من الكيان الغاصب".



وأضافت، انه "وعلى الرغم من تعرض الفلسطينيين لأنواع الجرائم والإبادة، إلا أنهم ما زالوا صامدين محتسبين من أجل تحرير أرضهم ومقدساتهم، بل زاد من تصبرهم وشد حيازمهم في معركة الوجود ومواجهة الأعداء".



وأشارت الى إن "التورط الأمريكي في سلب حقوق هذا الشعب وحريته، قد تعدى إلى جرائم محاصرة المدن وقطع الماء والغذاء والدواء عنها، وتدمير المباني، وتهجير المدنيين، واقتحام وقصف المساجد والمشافي، وقتل النساء، والأطفال.



وتابعت، ان "هذه الجرائم التي يتشاركها العدو الصهيو-أمريكي لن تمر دون ردع وعقاب، وسيلقى منا -بعونه تعالى-أشد الضربات، وأقسى الصفعات، حيث وصلت أيدينا، وعداً وعهداً، حتى تحرير أرض فلسطين من البحر إلى النهر".انتهى



وتأتي التهديدات، في ظل استمرار المقاومة العراقية في استهداف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، منذ بدء معركة طوفان الأقصى، والتي تسببت بحالة ارباك غير مسبوقة للقوات الأمريكية.