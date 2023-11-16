العامري: تحرير فلسطين سينطلق من العراق

وقال العامري في مقابلة تلفزيونية تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن "الدول العربية لو هددت بسلاح النفط فستأتي الدول الغربية صاغرة"، لافتاً إلى أن "ما يجري في غزة من جرائم كشف حقيقة حكومات الغرب ومواقفها المخزية".
وأضاف العامري أن "موقف العراق من أحداث غزة متميز مرجعية وشعباً وحكومة، والقضية الفلسطينية "وعد إلهي" وتحرير الأرض الفلسطينية سينطلق من العراق".
وقال العامري "بيان الامام السيستاني قوي تجاه الكيان الغاصب وازاحته واعادة الارض لأهلها، وموقف الشعب العراقي وحكومته متميز والفلسطينيون يثمنون ذلك".
وبين أن "واهم من يعتقد أن حرب الإبادة ستحقق هجرة شعبنا الفلسطيني، وشعب غزة يتعرض لحرب إبادة يومية أمام مرأى ومسمع كل العالم".