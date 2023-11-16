العامري: تحرير فلسطين سينطلق من العراق

العراق (إسلام تايمز) - قال رئيس تحالف نبني والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، مساء الخميس، أن تحرير الأرض الفلسطينية سينطلق من العراق، مؤكداً أن أمريكا هي من تدير المعركة ضد حركة حماس، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة فتحت مخازنها للكيان الصهيوني".