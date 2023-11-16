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الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:21

هنية: إسرائيل لن تستعيد الأسرى المختطفين إلا بدفع الثمن

هنية: إسرائيل لن تستعيد الأسرى المختطفين إلا بدفع الثمن
وقال هنية في كلمة متلفزة تابعتها مراسل موقع "إسلام تايمز"، إن "على الشعب الفلسطيني أن يقرر مستقبل غزة”.

وأضاف إنه واثق من الخروج منتصرا من الحرب المستمرة ضد الكيان الصهيوني، مشيراً  “إذا أراد العدو أن تطول المعركة، فإن قدرتنا أطول”.

وأضاف زعيم حماس أنه بعد أسابيع من الحرب ورغم الهجمات الإسرائيلية "الهمجية" ضد المدنيين، فإن الشعب الفلسطيني "أحبط المخططات الإسرائيلية". وقال هنية: “العدو (إسرائيل) لم يتمكن من تحقيق أي من أهدافه أو إعادة أسراه إلا بالسعر الذي قررته المقاومة”، في إشارة إلى تبادل محتمل للأسرى.

  وأعرب هنية عن امتنانه للحلفاء الإقليميين لدعمهم خلال الصراع المستمر مع إسرائيل. وأشاد  بـ"جبهات المقاومة" التي قال إنها "ساهمت في التوازن الاستراتيجي" في المعركة.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الوحيد في تقرير مستقبل قطاع غزة، مبيناً "شعبنا ومقاومتنا يخوضون حرب الشرف والكرامة ضد أحد أكثر الجيوش الإرهابية في العالم".

واعتبر إسماعيل هنية إن المقاومة الفلسطينية تخوض مع العدو الصهيوني صراعاً استراتيجيا لن نكون فيه إلا منتصرين، منوهاً أنه "سيرى العالم كتائب القسام وفصائل المقاومة وهي تدحر الاحتلال من قطاع غزة".

وتابع "شعبنا في الضفة يواصل التحدي ومواجهة هذا الاحتلال والوقوف في وجه مستوطنيه وآلته العسكرية وجرائمه، وستسقط كل مخططات العدو ولن يحقق أهدافه أو استعادة أسراه إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة".

وبين إسماعيل هنية "إن أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسُنا أطول من نفس عدونا وستكون لمقاومتنا فيها الكلمة الفصل"، داعياً إلى سرعة انعقاد اللجان المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الطارئة.
رقم : 1096202
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