هنية: إسرائيل لن تستعيد الأسرى المختطفين إلا بدفع الثمن

فلسطين (إسلام تايمز) - قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، إسماعيل هنية "نحن مستعدون لمعركة طويلة"، داعيا إلى تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية التي عقدت في الرياض يوم السبت الماضي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، والمتعلقة بكسر حصار غزة.