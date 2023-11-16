توقف كامل خدمات الاتصالات في قطاع غزة

وقالت "بالتل" و"جوال": "أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في قطاع غزة، وذلك بعد منع إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الإحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية".



وفي اليوم الـ41 من العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.



وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ11500 شهيد، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.



أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 جنديا إسرائيليا.



جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن العدوان الإسرائيلي على غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف العدوان.