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الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:30

غالانت: سنعيد جزءا من سكان غلاف غزة إلى منازلهم مطلع 2024

غالانت: سنعيد جزءا من سكان غلاف غزة إلى منازلهم مطلع 2024
وأصبح معروفا أن مئات آلاف الإسرائيليين قاموا بأمر من الحكومة الإسرائيلية بإخلاء التجمعات السكانية على طول الحدود مع قطاع غزة ولبنان منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

وكانت "هيئة البث الإسرائيلية" قد أفادت أواخر أكتوبر الماضي بأن وزارة الدفاع تعتزم تمديد إخلاء التجمعات السكانية المذكورة حتى 31 ديسمبر.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية منتصف أكتوبر أن السلطات الإسرائيلية قرّرت تمويل إخلاء سكان مدينة عسقلان التي يتواجد فيها قرابة 157 ألف شخص.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع أن حوالي 500 ألف إسرائيلي غادروا مدن ومستوطنات الجنوب منذ بدء شن حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".
رقم : 1096206
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