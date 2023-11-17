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الجمعة 17 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:58

'حماس': واشنطن تمتهن الكذب ومجازر الاحتلال بعهدتها

ونقل " المركز الفلسطيني للإعلام"، عن "حماس" قولها في بيان مساء الخميس: إنّ ادّعاء البنتاغون، استخدام حماس لمستشفى الشفاء لأغراض عسكرية وعدم معرفتهم المكان المستخدم بالتحديد ولا وقت استخدامه، ومن ثم زَعْم وزارة الخارجية الأمريكية، استخدام حركة حماس للمستشفيات والمدارس كمواقع عسكرية، هو تكرار لرواية كاذبة مفضوحة.

وأكدت أن مسرحيات المتحدث باسم جيش الاحتلال الركيكة والمثيرة للسخرية، بعد اقتحامه لمستشفى الرنتيسي والشفاء، وتهديدهم لسلامة المرضى، والأطقم الطبية، بينت كذب هذه الادعاءات.

وشددت على أن الإصرار على الكذب، وتجاهل دعوة الحركة وإدارة مستشفى الشفاء، للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، بتشكيل لجنة دولية لمعاينة المستشفيات والمدارس، للتأكّد من كذب رواية الاحتلال، يشير إلى مسؤولية الإدارة الأمريكية وشراكتها الاحتلال في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، ويشكّل غطاءً أمريكياً جديداً لاستمرار العدوان على القطاع الطبي لتدميره بهدف تهجير شعبنا.

وذكرت الرئيس بايدن وإدارته بأن الاحتلال قصف معظم المستشفيات، وقطع عنها الكهرباء والوقود والأدوية ما أدى لخروج 26 مستشفى عن الخدمة من أصل 35 مستشفى، كما قصف الاحتلال 255 مدرسة بما فيها مدارس الأونروا التي يقطنها نازحون برعاية وحماية دولية، وهو ما شهدت به وكالة الأونروا والعديد من المنظمات الدولية.

وقالت: إن امتهان الكذب وإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر، يحمّلكم مسؤولية سياسية وقانونية لا تسقط بالتقادم.
رقم : 1096254
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