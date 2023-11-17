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الجمعة 17 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:17

3 شهداء و9 إصابات بقصف مسيرة للاحتلال على مخيم جنين

3 شهداء و9 إصابات بقصف مسيرة للاحتلال على مخيم جنين
وافاد ت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن شهود عيان في المخيم قولهم، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة تسعة آخرين بجروح مختلفة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

ودارت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في عدد من احياء المدينة وأطراف مخيم جنين أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة، كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل المدينة كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة والمخيم من معسكر سالم الاحتلالي غرب المدينة، وسط استمرار المواجهات مع الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال أحد المنازل في حي الجابريات واعتقلت مجموعة من المواطنين عُرف منهم: محمد سمير الرخ، وقسم جبارين، ومحمد العامر، وسعيد رفقي الرخ، وأحمد رفقي الرخ، وسامي أبو الراكز، كما فجرت عدة مركبات في الحي تعود ملكيتها لعائلة الرخ.

كما داهمت قوات الاحتلال أحياء جبل أبو ظهير وخلة الصوحة وطلعة الغبّز وأطراف مخيم جنين، ومحيط مقر الداخلية ودوار السينما ومركز المدينة والشارع العسكري وشارع حيفا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المدينة.

وشرعت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم، وتجريف الشوارع، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات المواطنين. كما أعادت تجريف شارع طلعة الغبّز في الجهة الشرقية لمخيم جنين.

وشوّشت قوات الاحتلال على الاتصالات في مدينة جنين ومخيمها، وقطعت التيار الكهربائي عن عدة أحياء في مدينة وأطراف المخيم.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في محيط دوار السينما، أطلقت خلالها وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومي، وتمركزت في المكان، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع في المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وفي وقت لاحق دفعت قوات الاحتلال بنعزيزات عسكرية كبيرة من شارع الناصرة باتجاه مدينة ومخيم جنين، فيما دارت اشتباكات عنيفة في حارة الحواشين بالمخيم وعلى دوار السينما في المدينة.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فورا، واعتقلت مسعفين.

وأكدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تحاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

وذكرت أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين ايديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددا منهم.
رقم : 1096271
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