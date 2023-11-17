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الجمعة 17 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:20

الاحتلال يطالب باخلاء مستشفى ابن سينا بعد احتلاله ويستجوب مسعفين

الاحتلال يطالب باخلاء مستشفى ابن سينا بعد احتلاله ويستجوب مسعفين
ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال حاصرت المستشفى من جميع الجهات، وفتشت مركبات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلائه.

وأضافت أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى، واستجوبت عددا منهم.

بدوره، أكد مدير عام وزارة الصحة في جنين الدكتور وسام صبيحات، في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال حاصرت مستشفى ابن سينا ومنعت مركبات الإسعاف، وحتى الحالات المرضية، من الوصول إليه.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال احتجزت طواقمه أمام مستشفى ابن سينا.

يذكر أن قوات الاحتلال حاصرت، منذ ساعات، مستشفى جنين الحكومي، ومنعت نقل المصابين أو المرضى إليه.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 مواطنين، وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت مركبات.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف لطائرات مسيرة، وبرصاص قوات الاحتلال، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بالمدينة.ــــــ
رقم : 1096272
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