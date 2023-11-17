الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:25

الاحتلال يمنع الوصول إلى مخازن الدواء والغذاء في مجمع الشفاء

الاحتلال يمنع الوصول إلى مخازن الدواء والغذاء في مجمع الشفاء
وأضاف أنّ الاحتلال يمنع الوصول إلى بنك الدم ومخازن الدواء والغذاء في مستشفى الشفاء، مشيراً إلى أنّ قوات الاحتلال تحاصر المستشفى، والدبابات موجودة على امتداد شارع الوحدة وسط عمليات تجريف في باحاته.

وأكد أنّ الاحتلال يواصل قطع شبكة الاتصالات والإنترنت، لافتاً إلى "وجود "اشتباكات في محيط مستشفى المعمداني، والأوضاع فيه خطيرة وصعبة للغاية".

وأشار إلى أنّ أكثر من 20 شهيداً وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف مبنى سكني في النصيرات، وتحدث أيضاً عن ارتقاء عددٍ من الشهداء في استهداف إسرائيلي شرق معبر رفح.

كما أفاد بأنّ الاحتلال ارتكب مجزرة في معسكر جباليا عبر استهداف مربع سكني أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء.

ويأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مستهدفاً المستشفيات والأحياء السكنية وكل مقوّمات الحياة، وسط حصار خانق يعانيه القطاع، حيث لا ماء ولا غذاء ولا دواء ولا وقود.

وكانت خدمات الاتصالات قد انقطعت في قطاع غزة كلياً بعد منع الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع، وفقاً لما أكّدته الأمم المتحدة والشركتان المشغلتان للاتصالات، في حين حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من تداعياتٍ "قاتلة".

وقالت شركتا الاتصالات الرئيسيتان في القطاع، "بالتل" و"جوال"، مساء الخميس، في بيانٍ، إنّ جميع الخدمات تعطّلت بعد منع إدخال الوقود ونفاد كافّة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل الشبكة الرئيسية.

ويمنع الاحتلال دخول الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولم يسمح إلا بدخول شاحنة تحمل 23 ألف لتر فقط، يوم الأربعاء الماضي، وخضعت لرقابة صارمة على استخدامها.
رقم : 1096283
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإجرام الإسرائيلي
وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإجرام الإسرائيلي
مسيرة لندن غير المسبوقة.. بوادر ظهور تحول كبير في الغرب
مسيرة لندن غير المسبوقة.. بوادر ظهور تحول كبير في الغرب
17 تشرين الثاني 2023
ما هي أهداف الجيش الصهيوني من احتلال مستشفيات غزة؟
ما هي أهداف الجيش الصهيوني من احتلال مستشفيات غزة؟
17 تشرين الثاني 2023
قوات أمريكية في غزة.. الأسباب والنتائج؟
قوات أمريكية في غزة.. الأسباب والنتائج؟
17 تشرين الثاني 2023
غياب فلسطين في العقيدة الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون
غياب فلسطين في العقيدة الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون
17 تشرين الثاني 2023
هنية: إسرائيل لن تستعيد الأسرى المختطفين إلا بدفع الثمن
هنية: إسرائيل لن تستعيد الأسرى المختطفين إلا بدفع الثمن
16 تشرين الثاني 2023
العامري: تحرير فلسطين سينطلق من العراق
العامري: تحرير فلسطين سينطلق من العراق
16 تشرين الثاني 2023
الجنرال قاآني لـ"محمد الضيف": غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة
الجنرال قاآني لـ"محمد الضيف": غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة
16 تشرين الثاني 2023
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
16 تشرين الثاني 2023
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
16 تشرين الثاني 2023
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
16 تشرين الثاني 2023
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو
16 تشرين الثاني 2023
انهيار أسطورة دبابة الميركافا في طوفان الأقصى
انهيار أسطورة دبابة الميركافا في طوفان الأقصى
16 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإجرام الإسرائيلي
مسيرة لندن غير المسبوقة.. بوادر ظهور تحول كبير في الغرب
ما هي أهداف الجيش الصهيوني من احتلال مستشفيات غزة؟
قوات أمريكية في غزة.. الأسباب والنتائج؟