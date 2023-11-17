الحوثي يتحدى امريكا ويعرض عليهم طلب المساعدة!

وأكد الحوثي عبر منصة "إكس" أن الصواريخ تصل إلى أهدافها قائلاً إنّ "صواريخنا وطائراتنا تصل إلى أهدافها، لمناصرة غزة ومظلومي فلسطين".



وأضاف أنّ ما تدعيه الولايات المتحدة أو غيرها من إسقاطها غير صحيح، متابعاً: "نقول لهم أرونا مشاهد الإسقاط، كما فعل الأبطال في اليمن بتصوير طائرة إم كيو 9".



يأتي ذلك بعد أنّ قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إنّ مسيّرة انطلقت من اليمن وكانت متجهة نحو المدمّرة (يو أس أس توماس هودنر) تم اعتراضها، مشيراً إلى أنّه "لم تقع إصابات بين صفوف الأميركيين".



وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية، طائرة تجسس أميركية من نوع "MQ9"، فوق المياه الإقليمية اليمنية.



وبعد النفي الأوّلي الأميركي، عرض الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد عن إسقاطها. وجاء بعد الفيديو تعقيب أميركي، في تصريحات صحافية، يؤكّد إسقاط مسيّرة تابعة للقوات الأميركية.



وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، زعم المتحدث باسم البنتاغون انّ طاقم المدمرة "يو أس أس كارني" العاملة في شمال البحر الأحمر اعترضت 3 صواريخ "كروز" هجومية برية وطائرات مسيّرة أطلقت من اليمن.



وشنّت صنعاء حتى الآن، عدداً من الضربات الجوية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر إطلاقها عدداً من الصواريخ الباليستية، والمجنّحة والطائرات المُسيّرة، على أهدافٍ عسكرية حيوية واستراتيجية إسرائيلية في مستوطنة "إيلات" والنقب، جنوبي فلسطين المحتلة.



وأكد قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أنّ القوات المسلحة اليمنية ستظفر بسفن الاحتلال في البحر الأحمر، و"لن نتردد في استهدافها، وليعلمْ بهذا كل العالم".