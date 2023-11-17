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الجمعة 17 تشرين الثاني 2023 ساعة 14:48

الاحتلال يقمع المصلين قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة

الاحتلال يقمع المصلين قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة
وأفاد شهود عيان بأن قوت الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية ولاحقت المصلين واعتدت هلى عدد منهم بالضرب.

لةوأشارت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، إلى أن أعدادا قليلة من المصلين تمكنت من الوصول إلى المسجد الاقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة بعد قيام الاحتلال بفرض اجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين الى البلدة القديمة والى المسجد الاقصى المبارك.

وهذه هي الجمعة السادسة التي يجري فيها قمع المصلين، الذين يرفض الاحتلال ادخالهم الى المسجد الأقصى، أثناء قيامهم بالصلاة في شوارع حي وادي الجوز المجاور البلدة القديمة.
رقم : 1096300
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