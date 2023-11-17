الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:19

مسيرات حاشدة في دول عدة دعما لغزة

مسيرات حاشدة في دول عدة دعما لغزة
وتجمع عدد من المحامين والأكاديميين في اسطنبول تضامنا مع فلسطين، كما رفعت صورة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة على قلعة أثرية في ديار بكر التركية.

وانطلقت، مسيرات تضامنية في الأردن عقب انتهاء صلاة الجمعة، بمحافظات عدة، منها السلط ،الكرك، العقبة، معان، الطفيلة، الزرقاء.

كما انطلقت مسيرة في مدينة "نزوى" في سلطنة عمان دعما لفلسطين وغزة.

كما شهدت قطر مظاهرة كبيرة نصرة لغزة

واحتشدت مجموعة من المنددين أمام جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب في الدوحة تضامنا مع قطاع غزة

وشهدت عدة مدن بالضفة الغربية مظاهرات حاشدة "تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر".

كما أدى المصلون صلاة الجمعة في محيط باب الأسباط وفي شوارع رأس العامود بالقدس بعد أن منعت القوات الإسرائيلية المصلين من أداء الصلاة في المسجد الأقصى. 

ومنذ 42 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّت 11 ألفا و500 قتيل فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.
رقم : 1096306
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة
استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة
وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإجرام الإسرائيلي
وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإجرام الإسرائيلي
17 تشرين الثاني 2023
مسيرة لندن غير المسبوقة.. بوادر ظهور تحول كبير في الغرب
مسيرة لندن غير المسبوقة.. بوادر ظهور تحول كبير في الغرب
17 تشرين الثاني 2023
ما هي أهداف الجيش الصهيوني من احتلال مستشفيات غزة؟
ما هي أهداف الجيش الصهيوني من احتلال مستشفيات غزة؟
17 تشرين الثاني 2023
قوات أمريكية في غزة.. الأسباب والنتائج؟
قوات أمريكية في غزة.. الأسباب والنتائج؟
17 تشرين الثاني 2023
غياب فلسطين في العقيدة الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون
غياب فلسطين في العقيدة الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون
17 تشرين الثاني 2023
هنية: إسرائيل لن تستعيد الأسرى المختطفين إلا بدفع الثمن
هنية: إسرائيل لن تستعيد الأسرى المختطفين إلا بدفع الثمن
16 تشرين الثاني 2023
العامري: تحرير فلسطين سينطلق من العراق
العامري: تحرير فلسطين سينطلق من العراق
16 تشرين الثاني 2023
الجنرال قاآني لـ"محمد الضيف": غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة
الجنرال قاآني لـ"محمد الضيف": غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة
16 تشرين الثاني 2023
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
16 تشرين الثاني 2023
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
16 تشرين الثاني 2023
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
إخفاق الكيان الصهيوني والهرولة نحو الصفقات
16 تشرين الثاني 2023
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو
ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة تشتد علی نتنياهو
16 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإجرام الإسرائيلي
مسيرة لندن غير المسبوقة.. بوادر ظهور تحول كبير في الغرب
ما هي أهداف الجيش الصهيوني من احتلال مستشفيات غزة؟
قوات أمريكية في غزة.. الأسباب والنتائج؟