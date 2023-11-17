لليوم الـ 42 على التوالي.. العدوان يواصل مجازره على غزة

وحسب مصادر فأن قوات الاحتلال واصلت قصفها عبر الجو والبحر والبر، تجاه قطاع غزة، خاصة المنازل على رؤوس ساكنيها، مع صعوبة بالغة في معرفة نتائج الغارات لانقطاع الاتصالات والإنترنت.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً شرق غزة فيما أطلق الطيران المروحي النار تجاه عدة مناطق.



وشنت طائرات الاحتلال صباح اليوم عدة غارات شرق خانيونس وشرق رفح، فيما نفذت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف ميدان فلسطين وشارع عمر المختار وسط مدينة غزة.



ووصل 3 شهداء وعدد كبير من الإصابات جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة القهوجي وسط بني سهيلا شرق خانيونس، في حين تسمع أصوات اشتباكات شرق المحافظة، دون توفر المزيد من التفاصيل.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية في منطقة أبو اسكندر ومخيم جباليا وحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.



وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات في الحي النمساوي غرب خانيونس.



واستشهد الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال وأحد أبنائه و6 مواطنين في قصف إسرائيلي الليلة الماضية منزله ومنازل مجاورة بشارع الجلاء في حي الشيخ رضوان بغزة، وفق صحيفة القدس المحلية.



وبالتزامن مع استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرفي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يشن كيان الاحتلال الإسرائيلي هجمة شرسة على الضفة الغربية حيث جعل 3 ملايين فلسطيني مقطع الأوصال.



وفي السياق قال مصدر من رام الله إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمة شرسة على الضفة الغربية المحتلة من عدة نواح وأهمها، محاصرة المدن والقرى وجعل 3 ملايين فلسطيني فيها مقطع الأوصال، بحيث لا تستطيع أن تتواصل المدن أو القرى الفلسطينية مع بعضها، وذلك بالتزامن مع استمرار عدوانه الهستيري على قطاع غزة.



وتابع: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة نعلين غرب مدينة رام الله بآليات ومعدات ثقيلة فجر اليوم الجمعة، ولكن الشبان الفلسطينيين تصدوا لهم بالحجارة والقنابل الحارقة، موضحا أن بلدة بعلين تعتبر عاصمة القرى الغربية لمدينة رام الله وهي البلدة الأكبر والأكثر كثافة في عدد السكان.



وأشار المصدر إلى أن خلال الساعات الماضية اعتقل كيان الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 23 فلسطينيا من بلدة بعلين، وأن العدد الأكبر من هؤلاء المعتقلين هم من طلبة الجامعات الفلسطينية.



وقال إن قوات الاحتلال اقتحم منزل عائلة قفيشة أحد منفذي عملية حاجز النفق الاخميس، وبعد تدمير محتويات المنزل اعتقل أبناء العائلة، كما اعتقل والدة الشهيد القواسمة أحد منفذي العملية.



وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي منذ فجرا اليوم الجمعة اعتقل 65 فلسطينيا من جنين شمالا وإلى مدينة الخليل جنوبا، موضحا أن مدينة الخليل صاحبة الحض الأكبر في عملية الاعتقالات منذ بدء عملية طوفان لأقصى حيث وصل عدد المعتقلين فيها إلى 1500 معتقل.