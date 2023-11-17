سرايا القدس تستهدف 3 آليات عسكرية للاحتلال غرب غزة

وقالت سرايا القدس: إنها استهدفت 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف “التاندوم” في محاور التقدم غرب غزة, محور الصبرة و تل الهوا.



ومساء أمس الخميس، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف 21 آلية وتدميرها كليا أو جزئيا في محاور التوغل بالقطاع، فضلا عن تدمير مبنى تتحصن فيه قوة إسرائيلية ببيت حانون شمال غزة.



وفي منتصف ليل الخميس – الجمعة، أعلنت القسام قصف مستوطنة “نيريم” في غلاف غزة بعدد من قذائف الهاون.



وتواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل بقطاع غزة، وتخوض اشتباكات وملاحم بطولية من مسافة صفر.