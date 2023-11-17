قائد بحرية حرس الثورة: على استعداد تام للدفاع عن ايران

وقال الادميرال تنكسيري اليوم الجمعة في مراسم افتتاح المهرجان الثقافي والرياضي الأول لمجندي الحرس الثوري اقيم في مدينة شيراز (جنوب): إن البحرية التابعة للحرس الثوري على استعداد تام للدفاع عن الحدود المائية للبلاد ومستعدة دائمًا للدفاع عن إيران الإسلامية بروح ثورية عالية.



واعتبر الرياضة واللياقة البدنية ضرورة للقوات المسلحة وخاصة الحرس الثوري وأضاف: لا ينبغي نسيان الرياضة لأن الجنود الشباب هم راسمال بلادنا ويجب أن يكونوا في كامل لياقتهم البدنية.



وتابع تنكسيري قائلا: إذا أردنا أن نقف بقوة وحيوية أمام الأعداء، علينا أن نزيد من لياقتنا البدنية.



وقال: إن دين الإسلام يؤكد على كل من المعنويات والصحة الجسدية، لذلك يجب علينا أن نرفع الروح المعنوية وصحتنا وثقتنا بأنفسنا حتى نتمكن من الاستعداد لمواجهة المصاعب بالتحفيز.



وأشار قائد القوى البحرية للحرس الثوري الى جرائم الكيان الصهيوني وداعميه في فلسطين المحتلة، وقال: النصر خليف الشعب الفلسطيني المظلوم.