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الجمعة 17 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:09

تظاهرات حاشدة في مدن عربية وإسلامية نصرةً لغزة

تظاهرات حاشدة في مدن عربية وإسلامية نصرةً لغزة
مسيرة جماهيرية كبيرة شهدها مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينين في ريف دمشق ، بحضور فصائل المقاومة الفلسطينية الذين اكدوا على دعم المقاومة حتى التحرير مهما تعاظمت التضحيات.

من هنا من مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينين بريف دمشق ، والذي قدم شهيدين على درب القدس ، خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة، نصرة للمقاومة و لانجازاتها البطولية التي حطمت اسطورة الكيان الصهيوني.

رموز المقاومة كانت حاضرة بقوة في اشارة واضحة بوقوف كل فلسطيني الشتات مع المقاومة حتى التحرير ، ومهما كان حجم التضحيات.

وفي العاصمة الأردنية عمّان، خرجت تظاهرة حاشدة نصرةً لغزة تحت عنوان "أميركا رأس الإرهاب"، مطالبة بضرورة مراجعة الاتفاقيات القائمة مع الاحتلال، بدءاً باتفاقيات الغاز وصولاً إلى معاهدة وادي عربة.

وفي بيان الملتقى الوطني المنظم لمسيرة عمّان، رحب المتظاهرون بتصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي التي قال فيها "إن الأردن لن يوقع اتفاقية الطاقة مقابل المياه".

وأكد البيان أنّ عدم التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء تطور إيجابي في الموقف الرسمي، إذ يشكل امتناعاً عن المضي في خطوات تطبيع إضافية لا بد من أن يكلل بإلغائها إلى غير رجعة.

وقال البيان إنّ سقف التصريحات العالي في مواجهة الاحتلال لا بد أن يترجم إلى موقف فعلي على الأرض يحترم التعبير الشعبي، خصوصاً بعد منع الاعتصام الذي دعت إليه مجموعة من الشخصيات الوطنية الأردنية في الساحة الهاشمية من دون أساس قانوني، وبما يتعارض مع هذا الحق المكفول بالدستور.

وشهدت أيضاً كل من رام الله في فلسطين المحتلة ومدينة صيدا في لبنان تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ أكثر من 40 يوماً.

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران مسيرات شعبية أيضاً نصرة غزة.

المشاركون طالبوا المجتمع الدولي بمحاسبة والكيان الصهيوني المتوحش، و اجباره على ايقاف الابادة الشعبية الممنهجة بحق اهالي غزة التي لم تراعي اي حق من حقون الانسان.

 
رقم : 1096353
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