الحلبوسي يعلن تقبله قرار المحكمة الاتحادية

وقال الحلبوسي في مؤتمر من قضاء الصقلاوية “اريد وقفتكم رجال ونساء في صناديق الاقتراع، وأنا باقي أب للجميع ونبقى أمة ويجب على الجميع احترام القانون”، مضيفاً “من مؤتمر الصقلاوية نريد أن نسمع صوت البناء لا صوت الاطلاقات النارية”.



وجدد الحلبوسي التأكيد على القول “نحن لن نعصي قرارات الدولة ولن نخرج تظاهرات ضد القانون وطلبي من اهلنا الاتزام بالقانون والانتخابات هي الفيصل”.



وتحدث الحلبوسي عن قرار إلغاء عضويته في مجلس النواب، وقال “توقيت قرار المحكمة الاتحادية يفسر خشية البعض من “أمة تقدم””، منوهاً أن “هذا القرار لن يثني الجماهير من المشاركة في الانتخابات المحلية، وسنقف “حائط صد” لحماية جماهيرنا.



وتابع الحلبوسي: لن نخرج بتظاهرات ولن ننظم عصياناً مدنياً ولن نحتج على القرارات .. نريد مجتمعاً آمناً، ولن نقطع الطريق السريع كما فعل البعض ونحن مسؤولون عن حماية حقوقكم، مبيناً “لن نسمح لـ “الغربان السود” بالعودة الى الانبار.



