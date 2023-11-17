واشنطن تفرض عقوبات على 6 شخصيات عراقية

وتشمل العقوبات رئيس الشؤون الخارجية للكتائب وعضو مجلس إدارتها وقائدها العسكري والمتحدث الإعلامي.



وتمنع العقوبات الوصول إلى الممتلكات والحسابات المصرفية الأمريكية وتمنع الأشخاص والشركات المستهدفة من التعامل مع الأمريكيين.



وضربت سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار قواعد أمريكية في العراق يوم الجمعة، مع تصاعد التوترات الإقليمية في أعقاب الحرب الدموية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.



وأكد مسؤولان دفاعيان أمريكيان وقوع ثلاث هجمات إضافية على منشآت عسكرية أمريكية في العراق وسوريا يوم الجمعة، مما يرفع إجمالي عدد الهجمات على المنشآت العسكرية الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا إلى 60 على الأقل.