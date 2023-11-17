الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:14

واشنطن تفرض عقوبات على 6 شخصيات عراقية

واشنطن تفرض عقوبات على 6 شخصيات عراقية
وتشمل العقوبات رئيس الشؤون الخارجية للكتائب وعضو مجلس إدارتها وقائدها العسكري والمتحدث الإعلامي.

وتمنع العقوبات الوصول إلى الممتلكات والحسابات المصرفية الأمريكية وتمنع الأشخاص والشركات المستهدفة من التعامل مع الأمريكيين.

وضربت سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار قواعد أمريكية في العراق يوم الجمعة، مع تصاعد التوترات الإقليمية في أعقاب الحرب الدموية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وأكد مسؤولان دفاعيان أمريكيان وقوع ثلاث هجمات إضافية على منشآت عسكرية أمريكية في العراق وسوريا يوم الجمعة، مما يرفع إجمالي عدد الهجمات على المنشآت العسكرية الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا إلى 60 على الأقل.
رقم : 1096389
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أبو عبيدة: أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وهذه خسائر الاحتلال
أبو عبيدة: أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وهذه خسائر الاحتلال
مقتل جنرال صهيوني كبير في غزة
مقتل جنرال صهيوني كبير في غزة
17 تشرين الثاني 2023
استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة
استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة
17 تشرين الثاني 2023
وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإجرام الإسرائيلي
وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإجرام الإسرائيلي
17 تشرين الثاني 2023
مسيرة لندن غير المسبوقة.. بوادر ظهور تحول كبير في الغرب
مسيرة لندن غير المسبوقة.. بوادر ظهور تحول كبير في الغرب
17 تشرين الثاني 2023
ما هي أهداف الجيش الصهيوني من احتلال مستشفيات غزة؟
ما هي أهداف الجيش الصهيوني من احتلال مستشفيات غزة؟
17 تشرين الثاني 2023
قوات أمريكية في غزة.. الأسباب والنتائج؟
قوات أمريكية في غزة.. الأسباب والنتائج؟
17 تشرين الثاني 2023
غياب فلسطين في العقيدة الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون
غياب فلسطين في العقيدة الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون
17 تشرين الثاني 2023
هنية: إسرائيل لن تستعيد الأسرى المختطفين إلا بدفع الثمن
هنية: إسرائيل لن تستعيد الأسرى المختطفين إلا بدفع الثمن
16 تشرين الثاني 2023
العامري: تحرير فلسطين سينطلق من العراق
العامري: تحرير فلسطين سينطلق من العراق
16 تشرين الثاني 2023
الجنرال قاآني لـ"محمد الضيف": غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة
الجنرال قاآني لـ"محمد الضيف": غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة
16 تشرين الثاني 2023
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
16 تشرين الثاني 2023
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
16 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإجرام الإسرائيلي
مسيرة لندن غير المسبوقة.. بوادر ظهور تحول كبير في الغرب
ما هي أهداف الجيش الصهيوني من احتلال مستشفيات غزة؟
قوات أمريكية في غزة.. الأسباب والنتائج؟