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الجمعة 17 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:33

الصهاينة لم يخرجوا من الصدمة، ولولا الدعم الغربي لانهاروا بالكامل

الصهاينة لم يخرجوا من الصدمة، ولولا الدعم الغربي لانهاروا بالكامل
واضاف ابو شريف في تصريحات ادلى بها مساء اليوم في "أمسية غزة" في مدينة تبريز شمال غرب ايران ان قادة الصهاينة لم يتخلصوا بعد من صدمة العمليات المظفرة للمقاومة وان الخلافات التي ستنشب في داخل الكيان الصهيوني بسبب هذه المباغتة ستؤدي قريبا الى نزاعات داخلية بين ساسة هذا الكيان الغاصب.

واعتبر ابوشريف ان تحطم المعادلات الاميركية وهزيمة المشاريع الاميركية والصهيونية العالمية في الشرق الاوسط هو ايضا من نتائج هذه العملية ، ففي الوقت الذي كان الغرب يسعى الى تطبيع العلاقات والتحالف مع "اسرائيل" والدول العربية فان العملية المظفرة لمحور المقاومة قد افشلت كل هذه المخططات.

وشدد على استمرار ثبات المقاومة من غزة حتى الضفة وجنوب لبنان والحاق ضربات قاصمة بـ "اسرائيل" وقال " الكيان الصهيوني عاجز تماما عن خوض حرب في عدة جبهات ، ورغم جرائمه الوحشية فانه سيهزم".

واعتبر ابو شريف ان معركة الشعب الفلسطيني مع الصهيونية ليست حصرا بتلك الرقعة الجغرافية، واضاف " ما عدا الجمهورية الاسلامية التي تدافع حقا عن الشعب الفلسطيني المظلوم فان بقية الدول الاسلامية لم تتبنى موقفا موحدا في وجه "اسرائيل" المهزوزة، خشية فقد الكراسي والمواقع ".

وفيما اشار بأن المزاعم الصهيونية حول استخدام المقاومة من المستشفيات كقواعد عسكرية قال بأن هذه المزاعم كانت مثيرة للسخرية الى حد اضحكت حتى الاعلام الصهيوني.
رقم : 1096395
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