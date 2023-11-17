الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 6 أعضاء من "كتائب حزب الله" في العراق

ومن بين المستهدفين بالعقوبات رئيس الشؤون الخارجية في الجماعة وعضو مجلسها الحاكم وقائدها العسكري، والمتحدث الإعلامي باسمها.



بعد استهداف "حرير".. "المقاومة الإسلامية" في العراق تهاجم قاعدتي "عين الأسد" و"تل بيدر"

وتمنع العقوبات وصولهم إلى أي ممتلكات أو حسابات بنكية أمريكية كما تمنع الأشخاص المستهدفين والشركات من القيام بأعمال مع أمريكيين.



وذكر مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن "كتائب حزب الله" مدعومة من الحرس الثوري الإيراني وجناحه العسكري "فيلق القدس".



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجتها في السابق كمنظمة إرهابية.



وقال براين نيلسون نائب وزير الخزانة الأمريكي للاستخبارات المالية والإرهاب، إن الولايات المتحدة "ملتزمة بالكامل بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومخلصة في جهودنا الرامية إلى عرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".



وأكد مسؤولا دفاع أمريكيان ثلاث هجمات إضافية على منشآت عسكرية أمريكية في العراق وسوريا الجمعة، ما رفع إجمالي عدد الهجمات على منشآت أمريكية ومنشآت للتحالف في العراق وسوريا إلى 60 على الأقل.



وكانت سلسلة من الهجمات شنت بطائرات مسيرة واستهدفت القواعد الأمريكية في العراق وآخرها الجمعة، بينما تصاعدت التوترات بعد نشوب حرب دامية مازالت مستمرة بين حركة "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة.