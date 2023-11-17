الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:44

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 6 أعضاء من "كتائب حزب الله" في العراق

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 6 أعضاء من "كتائب حزب الله" في العراق
ومن بين المستهدفين بالعقوبات رئيس الشؤون الخارجية في الجماعة وعضو مجلسها الحاكم وقائدها العسكري، والمتحدث الإعلامي باسمها.

بعد استهداف "حرير".. "المقاومة الإسلامية" في العراق تهاجم قاعدتي "عين الأسد" و"تل بيدر"
وتمنع العقوبات وصولهم إلى أي ممتلكات أو حسابات بنكية أمريكية كما تمنع الأشخاص المستهدفين والشركات من القيام بأعمال مع أمريكيين.

وذكر مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن "كتائب حزب الله" مدعومة من الحرس الثوري الإيراني وجناحه العسكري "فيلق القدس".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجتها في السابق كمنظمة إرهابية.

وقال براين نيلسون نائب وزير الخزانة الأمريكي للاستخبارات المالية والإرهاب، إن الولايات المتحدة "ملتزمة بالكامل بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومخلصة في جهودنا الرامية إلى عرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وأكد مسؤولا دفاع أمريكيان ثلاث هجمات إضافية على منشآت عسكرية أمريكية في العراق وسوريا الجمعة، ما رفع إجمالي عدد الهجمات على منشآت أمريكية ومنشآت للتحالف في العراق وسوريا إلى 60 على الأقل.

وكانت سلسلة من الهجمات شنت بطائرات مسيرة واستهدفت القواعد الأمريكية في العراق وآخرها الجمعة، بينما تصاعدت التوترات بعد نشوب حرب دامية مازالت مستمرة بين حركة "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة.
رقم : 1096397
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أبو عبيدة: أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وهذه خسائر الاحتلال
أبو عبيدة: أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وهذه خسائر الاحتلال
مقتل جنرال صهيوني كبير في غزة
مقتل جنرال صهيوني كبير في غزة
17 تشرين الثاني 2023
استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة
استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة
17 تشرين الثاني 2023
وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإجرام الإسرائيلي
وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإجرام الإسرائيلي
17 تشرين الثاني 2023
مسيرة لندن غير المسبوقة.. بوادر ظهور تحول كبير في الغرب
مسيرة لندن غير المسبوقة.. بوادر ظهور تحول كبير في الغرب
17 تشرين الثاني 2023
ما هي أهداف الجيش الصهيوني من احتلال مستشفيات غزة؟
ما هي أهداف الجيش الصهيوني من احتلال مستشفيات غزة؟
17 تشرين الثاني 2023
قوات أمريكية في غزة.. الأسباب والنتائج؟
قوات أمريكية في غزة.. الأسباب والنتائج؟
17 تشرين الثاني 2023
غياب فلسطين في العقيدة الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون
غياب فلسطين في العقيدة الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون
17 تشرين الثاني 2023
هنية: إسرائيل لن تستعيد الأسرى المختطفين إلا بدفع الثمن
هنية: إسرائيل لن تستعيد الأسرى المختطفين إلا بدفع الثمن
16 تشرين الثاني 2023
العامري: تحرير فلسطين سينطلق من العراق
العامري: تحرير فلسطين سينطلق من العراق
16 تشرين الثاني 2023
الجنرال قاآني لـ"محمد الضيف": غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة
الجنرال قاآني لـ"محمد الضيف": غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة
16 تشرين الثاني 2023
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
16 تشرين الثاني 2023
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
16 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإجرام الإسرائيلي
مسيرة لندن غير المسبوقة.. بوادر ظهور تحول كبير في الغرب
ما هي أهداف الجيش الصهيوني من احتلال مستشفيات غزة؟
قوات أمريكية في غزة.. الأسباب والنتائج؟