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الجمعة 17 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:56

أبو عبيدة: أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وهذه خسائر الاحتلال

أبو عبيدة: أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وهذه خسائر الاحتلال
أبو عبيدة: أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وهذه خسائر الاحتلال

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة رصدها مراسل موقع "إسلام تايمز"، "تمكن مجاهدونا أمس من تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة في بيت حانون، كما تمكن مجاهدونا أمس من تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة في بيت حانون".

وأضاف "مجاهدونا تمكنوا من الإجهاز على كل جنود الاحتلال الذين كانوا يتمركزون في بناية في بيت حانون، وقتلنا 9 جنود إسرائيليين ودمرنا عربتين عسكريتين ودمرنا شقة تحصن فيها جنود العدو وقتلنا من كانوا فيها".

ولفت الناطق باسم القسام "مجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع إلى شارع، وأعددنا أنفسنا لدفاع طويل وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره".

وفي إشارة إلى دخول قوات الاحتلال إلى المستشفيات والمرافق الطبية، قال أبو عبيدة " الاحتلال يواصل انتهاكاته ويمارس جرائمه على الأطفال الخدج والمدنيين، و دخول قوات العدو إلى مجمع الشفاء الطبي فضيحة للمنظومة الدولية".

وأكد أبو عبيدة إن كتائب القسام تجبر قوات الاحتلال على التراجع في عديد المحاور، وما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية، منوهاً "ما يبحث عنه الاحتلال في مستشفى الشفاء مثير للسخرية وبحث عن السراب".

وختم قوله "نقول لجمهور العدو إن جنودكم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أو آجلاً، ونقول لجمهور العدو إن أعداد قتلاكم أكثر مما تتوقعون بكثير".
رقم : 1096398
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