أبو عبيدة: أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وهذه خسائر الاحتلال

فلسطين (إسلام تايمز) - أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، مساء الجمعة، إن المقاومة أعدت نفسها لدفاع طويل وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره، مشيراً إلى "مجاهدونا تمكنوا خلال الأيام الأربعة الأخيرة من إعطاب 62 آلية عسكرية للاحتلال".