استشهاد مدير مستشفى الوفاء للمسنين وسط غزة

فلسطين (إسلام تايمز) - أفادت مصادر طبية، مساء اليوم الجمعة، باستشهاد مدير مستشفى الوفاء للمسنين في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة وجرح أطباء آخرين في قصف للاحتلال.