أحدث العناوين :
استشهاد مدير مستشفى الوفاء للمسنين وسط غزة
أبو عبيدة: أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وهذه خسائر الاحتلال
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 6 أعضاء من "كتائب حزب الله" في العراق
أبو حمدان: الصمت الدولي والعربي وصل إلى حدّ الشراكة في العدوان على أهلنا بفلسطين
الصهاينة لم يخرجوا من الصدمة، ولولا الدعم الغربي لانهاروا بالكامل
أول زيارة رسمية لمسؤول قطري رفيع المستوى إلى البحرين
مقتل جنرال صهيوني كبير في غزة
واشنطن تفرض عقوبات على 6 شخصيات عراقية
الحلبوسي يعلن تقبله قرار المحكمة الاتحادية
القسام يفند مزاعم نتنياهو حول وجود أسرى صهاينة بالمستشفيات
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
18 November 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
السبت 18 تشرين الثاني 2023 ساعة 00:38
استشهاد مدير مستشفى الوفاء للمسنين وسط غزة
استشهاد مدير مستشفى الوفاء للمسنين وسط غزة
وقالت المصادر، إن “طيران الاحتلال استهدف مستشفى ودار الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة”.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1096418
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
أبو عبيدة: أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وهذه خسائر الاحتلال
مقتل جنرال صهيوني كبير في غزة
17 تشرين الثاني 2023
استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة
17 تشرين الثاني 2023
وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإجرام الإسرائيلي
17 تشرين الثاني 2023
مسيرة لندن غير المسبوقة.. بوادر ظهور تحول كبير في الغرب
17 تشرين الثاني 2023
ما هي أهداف الجيش الصهيوني من احتلال مستشفيات غزة؟
17 تشرين الثاني 2023
قوات أمريكية في غزة.. الأسباب والنتائج؟
17 تشرين الثاني 2023
غياب فلسطين في العقيدة الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون
17 تشرين الثاني 2023
هنية: إسرائيل لن تستعيد الأسرى المختطفين إلا بدفع الثمن
16 تشرين الثاني 2023
العامري: تحرير فلسطين سينطلق من العراق
16 تشرين الثاني 2023
الجنرال قاآني لـ"محمد الضيف": غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة
16 تشرين الثاني 2023
الاعتقالات والحركات الإسلامية في الأردن.. قلق السلطة وأهداف مؤجلة
16 تشرين الثاني 2023
قنابل الصهاينة ضد غزة هي أسلحة محرمة دوليا
16 تشرين الثاني 2023
أحدث العناوين
استشهاد مدير مستشفى الوفاء للمسنين وسط غزة
أبو عبيدة: أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وهذه خسائر الاحتلال
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 6 أعضاء من "كتائب حزب الله" في العراق
أبو حمدان: الصمت الدولي والعربي وصل إلى حدّ الشراكة في العدوان على أهلنا بفلسطين
الصهاينة لم يخرجوا من الصدمة، ولولا الدعم الغربي لانهاروا بالكامل
أول زيارة رسمية لمسؤول قطري رفيع المستوى إلى البحرين
مقتل جنرال صهيوني كبير في غزة
واشنطن تفرض عقوبات على 6 شخصيات عراقية
الحلبوسي يعلن تقبله قرار المحكمة الاتحادية
القسام يفند مزاعم نتنياهو حول وجود أسرى صهاينة بالمستشفيات
كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية
تظاهرات حاشدة في مدن عربية وإسلامية نصرةً لغزة
"حزب الله' تستهدف موقعا لقوات الاحتلال جنوبي لبنان
بيان عاجل من حماس بشأن أحداث مستشفى الشفاء
قائد بحرية حرس الثورة: على استعداد تام للدفاع عن ايران
أردوغان يصل برلين في زيارة تستغرق بضعة ساعات فقط!
خطيب جمعة طهران: ’طوفان الاقصى’ تسببت بموت دماغي للاحتلال
الجزائر تمنع التظاهر نصرة لفلسطين..لماذا؟!
سرايا القدس تستهدف 3 آليات عسكرية للاحتلال غرب غزة
مسجد الأقصى شبه فارغ والاحتلال يعتدي على المرابطين
الأكثر قراءة
الطوارئ الروسية: مجموعة جديدة من المواطنين الروس تغادر غزة عبر رفح وسط استمرار عمليات الإجلاء
سوات الجزيرة العربية تعلن قصف ايلات المحتلة
رشيدة طليب.. موقف بحجم الكيان وداعميه
الرئيس العراقي: الاحتلال بجريمة لإخراج الفلسطينيين من ديارهم
هجمات جديدة على 3 قواعد أمريكية في العراق وسوريا
السيد نصر الله: عمليات المقاومة العراقية واليمنية تعبر عن شجاعة لافتة
نائب رئيس البرلمان العراقي: لا قيمة لبيانات الاستنكار وفلسطين تتعرض لعدوان متواصل
رئيسي: أمريكا تعرقل وقف إطلاق النار في غزة
حرس الثورة: الصهاينة يحفرون قبورهم بأيديهم
القوات البحرية لإيران وباكستان بصدد مكافحة الإرهاب البحري
ممثل حماس في إيران: مليون و600 ألف في غزة أصبحوا بلا مأوى
غالانت: "حزب الله" يقترب من ارتكاب خطأ فادح وقد ينتهي الأمر بسكان بيروت إلى نفس وضع غزة
طائرة مسيرة تستهدف قاعدة أمريكية في أربيل
جميع سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي
قائد الثورة الاسلامية يستقبل اعضاء مجلس صيانة الدستور
العراق يقرر النفط مقابل وقف العدوان على غزة
بشار الأسد: الغرب مظلة دعم إسرائيل للقتل والاحتلال أصل مشاكل المنطقة
الهلال الأحمر الفلسطيني : توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى ‘‘الأمل‘‘
سرايا القدس توجه رشقات صاروخية على مستوطنات الاحتلال
عريضة بتوقيع مئة موظف في الخارجية والوكالة الأميركية: لايقاف الحرب في غزة وإعادة النظر في السياسة تجاه “اسرائيل”
الأخبار الساخنة
افتتاح مشروع مجسّم "خريطة فلسطين" في صنعاء
بالصور: جنود الاحتلال اقتحموا مصلى باب الرحمة ودنسوه بأحذيتهم
الأكثر بحثًا
وقفة غاضبة ضد التطبيع أمام برلمان المغرب
الجزائر تنحي خلافاتها مع المغرب وتتخذ هذا القرار المهم تجاهه
ماكرون يقترح مناقشة الاستراتيجية الفرنسية بإفريقيا في البرلمان
رئيسي : الكيان الصهيوني لن يكون صديقا لأي بلد إسلامي
إخترنا لکم
وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإجرام الإسرائيلي
مسيرة لندن غير المسبوقة.. بوادر ظهور تحول كبير في الغرب
ما هي أهداف الجيش الصهيوني من احتلال مستشفيات غزة؟
قوات أمريكية في غزة.. الأسباب والنتائج؟