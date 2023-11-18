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السبت 18 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:15

مجازر الاحتلال متواصلة وحصیلة الشهداء تخطت 12 ألفا

مجازر الاحتلال متواصلة وحصیلة الشهداء تخطت 12 ألفا
وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة إلى أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم (5000) طفل، و(3,300) امرأة، في حين زاد عدد المصابين عن 30 ألفا، 70 % منهم من الأطفال والنساء، منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

من جهته قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مجاهدي الكتائب تمكنوا خلال 4 أيام من إعطاب وتدمير 62 آلية عسكرية لجيش الاحتلال ، وأجهزوا على ما لا يقل عن 9 جنود خلال عمليتين منفصلتين قبل 3 أيام.

هذا واستمرت الاشتباكات المسلحة في الضفة الغربية تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال لعدة مناطق بمن فيها جنوب الخليل ومدينة طوباس ومخيم بلاطة.

وهنا بأمكانكم متابعة أحدث التطورات حول العدوان الاسرائيلي على غزة و رد المقاومة على ذلك أولا بأول.

-عشرات الشهداء والجرحى بقصف مدرسة تل الزعتر التي تضم نازحين في بيت لاهيا شمال غزة.

-طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل القصف العنيف لغرب مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

-المقاومة ‌‏الإسلامية في لبنان: مجاهدونا أسقطوا بصاروخ طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هيرميز 450 وهي مسيرة قتالية ‏متعددة المهام.

- ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على حي سكني بخانيونس جنوبي القطاع إلى 28.

- قصف إسرائيلي يستهدف المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

-مديرة صندوق النقد الدولي: الحرب بين "إسرائيل" وحماس مدمرة لقطاع غزة و "إسرائيل" ستشهد تباطؤا اقتصاديا.

- إصابة خطيرة لشاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
مصدر : وكالات
رقم : 1096457
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