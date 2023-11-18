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السبت 18 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:51

‘‘القسام‘‘ تكشف عن خسائر جديدة تكبدها جيش الاحتلال في غزة

‘‘القسام‘‘ تكشف عن خسائر جديدة تكبدها جيش الاحتلال في غزة
وقال أبو عبيدة إن عناصر "كتائب القسام" تمكنت من "إعطاب 62 آلية عسكرية خلال الأيام الأربعة الأخيرة"، فضلا عن قتل 9 جنود إسرائيليين في عمليتين منفصلتين، قبل ثلاث أيام.

وأضاف: "تمكن عناصر القسام أمس من تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة في بيت حانون، والإجهاز على كل جنود الاحتلال الذين كانوا يتمركزون فيها".

وتابع: "أعددنا أنفسنا لدفاع طويل، وكل وقت يقضيه الجيش الإسرائيلي في غزة يفاقم خسائره"، لافتا إلى أن عناصر "القسام" تلاحق قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته من شارع إلى شارع، وتجبرها على التراجع في عديد المحاور.

وتطرق المتحدث إلى اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء، قائلا إن "نتنياهو وحكومته يبحثون عن سراب في مستشفى الشفاء ومستشفيات غزة".

علاوة على ذلك، استهدف سلاح المدفعية تل أبيب وعسقلان، خلال الأيام الماضية، وفقا للمتحدث الذي أكد أن "كتائب القسام" وثقت وعرضت الكثير من عمليات استهداف القوات الإسرائيلية وستعرض منها الكثير تباعًا.

وخاطب من سمّاهم "جمهور العدو"، قائلا: "إن أعداد قتلاكم أكثر مما تتوقعون بكثير، وجنودكم في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أم آجلا".
مصدر : وكالات
رقم : 1096501
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