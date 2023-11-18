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السبت 18 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:52

تغريدة "بومبيو" بشأن غزة تثير استنكارًا واسعا..إنها إبادة جماعية يا مايك!

تغريدة "بومبيو" بشأن غزة تثير استنكارًا واسعا..إنها إبادة جماعية يا مايك!
وقال "بومبيو" في تدوينة مقتضبة على موقع "إكس"، أمس الجمعة: "لا وقف لإطلاق النار، دمروا حماس".

واستنكر الكثير من القراء بشدة كلام بومبيو، قائلين في تعليقاتهم: "إنها إبادة جماعية يا مايك"، "الحمد لله أنك لم تعد وزيرًا للخارجية".

ووصفوا بومبيو بأنه "مجرم حرب"، و"قاتل"، فيما اعتبر آخرون كلامه بمثابة "إثارة حرب"، وأنه "يعني "تفجير" حرب إقليمية".

وشكك أحد المستخدمين في قدرة الاحتلال والولايات المتحدة على "تدمير حماس"، قائلًا: "وكأنه أمر يسير عليهم".

وأشار آخر بسخرية، إلى أنه "مع مقتل "11" ألف مدني، "70%" منهم نساء وأطفال، أي أكثر من "5000" طفل على وجه التحديد؛ يبدو أن عملية دحر حماس تسير وفقًا للخطة المعتمدة".

وجاء في أحد التعليقات: "تهليل الولايات المتحدة للموت والدمار - يا لها من مفاجأة!.. إن معارضة وقف إطلاق النار في الوقت الذي قتل فيه أكثر من "12" ألف فلسطيني بسبب الغارات الجوية للاحتلال، التي تمولها أموال الضرائب الأمريكية؛ أمر مثير للاشمئزاز وفاضح. الربح قبل الحياة. هذه هي الولايات المتحدة باختصار".
رقم : 1096572
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