مجزرة جديدة في جباليا وخانيونس وعدد الشهداء تخطى 12 ألفا.. والمقاومة صامدة بالميدان

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة إلى أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم (5000) طفل، و(3,300) امرأة، في حين زاد عدد المصابين عن 30 ألفا، 70 % منهم من الأطفال والنساء، منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.



من جهته قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مجاهدي الكتائب تمكنوا خلال 4 أيام من إعطاب وتدمير 62 آلية عسكرية لجيش الاحتلال ، وأجهزوا على ما لا يقل عن 9 جنود خلال عمليتين منفصلتين قبل 3 أيام

هذا واستمرت الاشتباكات المسلحة في الضفة الغربية تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال لعدة مناطق بمن فيها جنوب الخليل ومدينة طوباس ومخيم بلاطة.





