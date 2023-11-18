مجازر دامية جديدة وعدد الشهداء تخطى 12 ألفا.. والمقاومة تفرض قواعد الإشتباك

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة إلى أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم (5000) طفل، و(3,300) امرأة، في حين زاد عدد المصابين عن 30 ألفا، 70 % منهم من الأطفال والنساء، منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.



من جهته قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مجاهدي الكتائب تمكنوا خلال 4 أيام من إعطاب وتدمير 62 آلية عسكرية لجيش الاحتلال ، وأجهزوا على ما لا يقل عن 9 جنود خلال عمليتين منفصلتين قبل 3 أيام



هذا واستمرت الاشتباكات المسلحة في الضفة الغربية تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال لعدة مناطق بمن فيها جنوب الخليل ومدينة طوباس ومخيم بلاطة.



وهنا بأمكانكم متابعة أحدث التطورات حول العدوان الاسرائيلي على غزة و رد المقاومة على ذلك أولا بأول..



- قوات الاحتلال الإسرائيلي تنشر آليات عسكرية في محيط مستشفى الشفاء بعد إخلائها من النازحين ومئات المرضى



-القسام: قصفنا "كيبوتس نيريم" برشقة صاروخية



- كتائب القسام: قصفنا تحشدات للعدو في شرق خان يونس بقذائف الهاون



- عدد كبير من الشهداء في قصف الإحتلال لمدرسة في تل الزعتر



- مجزرة جديدة بخانيونس



-نحو 200 شهيد في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة



-المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: يتحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع من كانوا في مجمع الشفاء الطبي من مرضى وجرحى وأطفال خدج وطواقم طبية



-قناة 12 العبرية: 30 ألف متظاهر وصلوا من تل ابيب إلى القدس للضغط على حكومة نتنياهو لإجراء صفقة تبادل للأسرى مع حماس



-مصدر عسكري يمني: قواتنا المسلحة بصدد استهداف السفن الإسرائيلية كافة سواء كانت متجهة إلى فلسطين المحتلة أم لا



-صحة غزة: إخلاء "الشفاء" قسرا



-مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ما حدث في مجمع الشفاء الطبي جريمة حرب



-حزب الله: استهداف تجمع لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في حرج شتولا ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.



-مدير مستشفى الشفاء:ستة من مرضى غسيل الكلى و22 من العناية المركزة استشهدوا



-إذاعة جيش الاحتلال: إطلاق نحو 20 قذيفة وصاروخًا من لبنان نحو مستوطنات الجليل الأعلى.



-حزب الله: استهدفنا موقع حدب البستان العسكري الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة



-حركة حماس: استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور أحمد بحر



-سرايا القدس: دمرنا دبابتين وجرافة صهيونية في بيت حانون وغرب بيت لاهيا خلال اشتباكات ليلية



-جهاز الدفاع المدني في غزة: عملياتنا في مدينة غزة والشمال معطلة بالكامل بسبب نقص الإمكانيات والإمدادات



-سرايا القدس: خلال اشتباكات الليلة تمكننا من تدمير دبابتين وجرافة صهيونية بقذائف "التاندوم" و الـ (RPG) في بيت حانون وغرب بيت لاهيا



-المقاومة ‌‏الإسلامية في لبنان: مجاهدونا أسقطوا بصاروخ طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هيرميز 450 وهي مسيرة قتالية ‏متعددة المهام



- قصف إسرائيلي يستهدف المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة



- إصابة خطيرة لشاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية



فی السیاق اكدت المفوضيةُ الاممية لحقوقِ الانسان اَنّ تفشي الامراض والجوع في قطاع غزة امرٌ حتمي، وذلك بسبب عدوان كيان الاحتلال الاسرائيلي المستمر منذ أسابيع على القطاع.



