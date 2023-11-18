بري ينعى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر

وأكد بري أنّ هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال مع غيرها من المجازر المرتكبة في قطاع غزة برسم كل أحرار العالم.



ونعت حركة حماس، صباح اليوم السبت، الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، الذي استشهد بعد إصابته من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.



واستشهد بحر، أمس الجمعة، متأثراً بإصابته في غارة جوية خلال العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة.



وفي الـ23 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استشهد نجله محمد وزوجته وأبناؤه بقصف طائرات الاحتلال لمنزلهم.



وولد السياسي الفلسطيني الشهيد أحمد بحر في قطاع غزة عام 1949، وكان عضواً في المكتب السياسي لحركة حماس، وتسلّم منصب نائب أول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بعد حصوله على نحو 74 ألف صوت في الانتخابات التشريعية.



وبعد اعتقال الاحتلال رئيس المجلس، عزيز الدويك، في الضفة الغربية المحتلة، أصبح الدكتور بحر رئيساً للمجلس بالإنابة.