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السبت 18 تشرين الثاني 2023 ساعة 16:49

الخارجية الإيرانية: أميركا غاضبة من دعمنا لفلسطين وتعرقل وقف إطلاق النار في غزة

الخارجية الإيرانية: أميركا غاضبة من دعمنا لفلسطين وتعرقل وقف إطلاق النار في غزة
وكتب كنعاني في تغريدة له، اليوم: "بعد فشل مسؤولي الكيان الصهيوني في إثبات ادعاءاته الكاذبة بشأن مستشفى الشفاء، استأنف جيش هذا الكيان هجماته على المستشفيات الأخرى في غزة"، معتبراً الهجمات على المستشفيين الأردني والإندونيسي مثالاً آخر على عدوانية هذا الكيان ووحشيته.

وأكّد أنّ الهجوم على المستشفيات يتعارض مع كلّ معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويجعل الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان أكثر وضوحاً للعالم.

وفي سياق آخر، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ واشنطن تعرقل وقف إطلاق النار في غزة، وقال: "في الأسابيع الأخيرة، دعمت العديد من الدول وقف إطلاق النار في غزة، لكن الحكومة الأميركية لا تسمح بانتهاء الحرب بسبب ضربة قوية تلقّتها من المقاومة".

وأضاف أنّ دعم إيران لفلسطين هو نصرة للمظلومين، أخلاقياً وإنسانياً وغير ذلك، وهذا الدعم أثار غضب الأميركيين، مؤكّداً: "سنكون مع شعب ذلك البلد المظلوم حتى تحرير فلسطين وتشكيل حكومة موحّدة ونعلن مساندتنا لها".

ومؤخراً، قال كنعاني، إنّ "الدول الداعمة للكيان الصهيوني تعيق وقف إطلاق النار، وتزعم أن وقت الهدنة لم يحن بعد، وترفض حتى مطالب الشعوب المؤيدة لفلسطين في تلك الدول"، مشيراً إلى أنّ "مواصلة الدعم الأميركي غير المحدود لجرائم الكيان الصهيوني يمكن أن يزيد التوتر في المنطقة".

يأتي ذلك في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم الـ43 على التوالي، مستهدفاً المستشفيات والأحياء السكنية وكل مقومات الحياة، وسط حصار خانق يعانيه القطاع.
رقم : 1096584
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