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السبت 18 تشرين الثاني 2023 ساعة 16:53

سوريا: مسيّرة تستهدف قاعدة "تل البيدر" الأميركية غربي الحسكة

سوريا: مسيّرة تستهدف قاعدة "تل البيدر" الأميركية غربي الحسكة
وأشار إلى أنّ المعلومات تؤكد إصابة جندي أميركي من جراء القصف الذي طال القاعدة.

وتضامناً مع غزة في معركة "طوفان الأقصى"، تواصل المقاومة العراقية عملياتها ضد القوات الأميركية في سوريا والعراق. 

وأمس، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة "تل بيدر" الأميركية بطائرتين مسيّرتين، إضافة إلى استهداف قاعدة "حرير" الأميركية شمال العراق بطائرة مسيّرة أصابت أهدافها بشكل مباشر، وقاعدة "عين الأسد" غرب العراق بطائرتين انتحاريتين. 

وقال مسؤول عسكري أميركي للميادين، أمس، إنّ القوات الأميركية ومنشآت تابعة لها تعرّضت لـ 61 هجوماً في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقبل أيام، استهدف قصفٌ بالصواريخ القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور.
رقم : 1096585
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