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السبت 18 تشرين الثاني 2023 ساعة 16:58

اليمنيّون يملأون الساحات نصرة لغزة ودعماً لمقاومتها

اليمنيّون يملأون الساحات نصرة لغزة ودعماً لمقاومتها
وشهدت محافظات صعدة ورَيْمَة والبيضاء وتعز ومأرب وإب والجوف اليمنية، صباح اليوم، تظاهرات حاشدة تأييداً وإسناداً للمقاومين في غزة، وتفويضاً لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي بالمضي قدماً في اتخاذ التدابير اللازمة لنصرة الشعب الفلسطيني.

فيما ستشهد العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات الحُدَيْدَة وعَمْران والمَحْوِيت وحَجَّة ومدينة ذَمَار، تظاهرات عصر اليوم دعماً ونصرةً للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأمس الجمعة، دعت لجنة نصرة الأقصى اليمنية للخروج الكبير في مسيرات في العاصمة صنعاء والمحافظات، للاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني والتأييد لقرارات القيادة.

وقبل أيام، قال قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، "أعلنا منذ اليوم الأول وقوفنا مع الشعب الفلسطيني على المستويات كافة، ومنها العسكري لنصرتهم والوقوف معهم"، موضحاً أنّ "هذا الموقف موقف رسمي وشعبي، وتحرّك به أبناء شعبنا في أنشطتهم في بياناتهم وفعالياتهم والكل يتحرّك وهذا ما يجب". 

وأكّد قائد "أنصار الله" أنّه "لو توفّر للشعب اليمني منفذ بري لفلسطين لتحرّك أبناء شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين للمواجهة المباشرة مع العدو الصهيوني". 

كما هدّد قائد أنصار الله باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب.

في غضون ذلك، أكّد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في اليمن، أحمد بركة، في حديثٍ للميادين أنّ الدعم اليمني لفلسطين لا مثيل له، قائلاً إنّ "جرحى اليمن يتبرعون لجرحى فلسطين المحتلة، ولا يوجد أكثر من ذلك في إيثار الشعب اليمني لإخوانه في فلسطين المحتلة". 

وقال بركة إنّ الشعب اليمني فعل كل شيء و"لم يترك حجّةً لأحد"، إذ خرج في المسيرات الشعبية وشارك في المال وفي القتال والسلاح من أجل فلسطين.  

وحتى الآن، شنّت صنعاء عدداً من الضربات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر إطلاقها عدداً من الصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات المُسيّرة، على أهدافٍ عسكرية حيوية واستراتيجية إسرائيلية في "إيلات" والنقب، جنوبي فلسطين المحتلة.
رقم : 1096586
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