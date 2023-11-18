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السبت 18 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:24

قائد الحرس الثوري: حرب الأشباح بدأت في غزة

قائد الحرس الثوري: حرب الأشباح بدأت في غزة
وأضاف اللواء سلامي في كلمة له أمام المتظاهرين في العاصمة طهران دعماً للمقاومة الفلسطينية، إن "الاقتصاد الأمريكي سوف يتراجع تحت تأثير حرب غزة، وستقاطع مختلف شعوب العالم البضائع الأمريكية والصهيونية".

وأوضح "كان انسحاب الصهاينة من أسوارهم وحصونهم بمثابة انتحار، ولقد بدأت حرب الأشباح في غزة"، منوهاً أن "قوات المقاومة ضربت دبابة ميركافا التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات بصاروخ تبلغ قيمته عدة آلاف من الدولارات".

وتابع "لقد بدأ الشباب الفلسطيني حرباً غير مرئية وغير معروفة مع الصهاينة. والصهاينة لا يرونهم، الصهاينة يخافون من ظلالهم حتى في الليل وغزة في طريقها إلى النصر".

وأضاف ان ما حدث في عملية "طوفان الاقصى" المباغتة والنوعية، شكل ردّا على ظلم طال امده مائة عام، بفعل بريطانيا وامريكا والكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الذي شّرّد من دياره قبل 75 عاما.

وختم قائد الحرس الثوري قوله "اليوم قوات المقاومة تضرب الدبابات وناقلات الجند الصهيونية من مسافة قريبة، وتم حتى اليوم تدمير 280 دبابة وناقلة جند".
رقم : 1096588
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