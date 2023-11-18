أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء

فلسطين (إسلام تايمز) - كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس، أسامة حمدان، السبت، أن قوات الاحتلال قامت بخطف أجساد عدد من الشهداء من مستشفى الشفاء، مبيناً أن ما جرى في مستشفى الشفاء حلقة من حلقات الإجرام.