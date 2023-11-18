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السبت 18 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:41

أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء

أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء
وقال أسامة حمدان في مؤتمر صحفي تابعه مراسل موقع "إسلام تايمز"، إن "القتل والدمار في غزة يشمل كل شيء بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية"، مضيفاً أن "الاحتلال بقصفه المستشفيات الاحتلال ينتهك أقدس مهنة إنسانية".

وأوضح حمدان "43% من الشهداء هم من أبناء جنوبي غزة والاحتلال لا يفرق بين شمال وجنوب"، مؤكداً أن "الاحتلال أمام فشله الأمني والعسكري وهزيمته النفسية يرتكب المزيد من القتل والدمار في مجمع الشفاء".

ولفت القيادي في حركة حماس أن ما جرى في مستشفى الشفاء حلقة من حلقات الإجرام التي تمثل قعر الانحطاط الإنساني والأخلاقي، منوهاً أنه "تم إخلاء المرضى قسراً وإجبارهم على السير على الأقدام لمسافة طويلة ومن بينهم جرحى وعجزة وتم نبش المقابر الجماعية".

وحمل حمدان الولايات المتحدة والمتواطئين والصامتين المسؤولية بالشراكة الكاملة عن هذه الجريمة في مستشفى الشفاء، مؤكداً "قرار شعبنا ومقاومتنا حاسم في رفض مخطط التهجير وكل مخططات العدو ولا يزال مئات الآلاف من أهالينا في شمال القطاع".

ولفت حمدان أن المقاومة الإسلامية في فلسطين تعمل وفق أخلاقها وليس وفق أخلاق الغاب التي يتبناها العدو الصهيوني، منوهاً أن "الجيش الإسرائيلي أكبر منظمة إرهابية ونازية في العالم".
رقم : 1096589
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