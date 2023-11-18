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السبت 18 تشرين الثاني 2023 ساعة 18:20

فرقاطة روسية ضخمة تزور دولة عربية

فرقاطة روسية ضخمة تزور دولة عربية
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت فرقاطة "الأدميرال غريغوروفيتش" بزيارة عمل إلى ميناء الجزائر، في إطار رحلتها في البحر الأبيض المتوسط".

وتابع البيان: "شاركت قيادة الفرقاطة في اجتماعات بروتوكولية مع قيادة المنطقة البحرية التابعة للبحرية الجزائرية ومع القاعدة البحرية الجزائرية وإدارة الميناء".

وفي الوقت الحالي، تواصل الفرقاطة التحرك على طول الطريق المعتمد في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، وتم إبلاغ نتائج دخول السفينة إلى الجزائر إلى القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الفرقاطة الروسية "الأدميرال غريغوروفيتش 745" التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود، قد رست في ميناء الجزائر، وذلك في إطار التعاون العسكري الثنائي الجزائري - الروسي.

وفي منتصف حزيران/ يونيو الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والجزائري عبد المجيد تبون، محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق الموقعة إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، الذي، قال عنه الرئيس بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.

كما قام رئيس الأركان الجزائري، السعيد شنقريحة، في آب/ أغسطس الماضي، بزيارة إلى روسيا، حيث التقى بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأجريا محادثات ثنائية.
رقم : 1096594
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