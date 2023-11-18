الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون

وقال الكعبي في بيان صحفي حصل مراسل موقع "إسلام تايمز
" على نسخة منه، إنه “بتأييد الله وتسديده وحده، دكت طائرات وصواريخ المقاومة الإسلامية في العراق بكل فخر وعزة، مستعمرات الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقواعد أمريكا العسكرية في العراق وسوريا ولم توقف دفاعاتهم بأسها”.
وأضاف الكعبي “ووسط هذه الحملة الحسينية، نسمع صراخ بعض الضعفاء الخائفين وقد علا صوتهم حينما سمعوا أن مُذلّتهم أمريكا باتت تفكر بمغادرة العراق وعدم تحملها البقاء مع هذه الهجمات المباركة، وهذا هو أقبح الخزي والعار، فلتسكت أفواههم المرتجفة”.
وتابع “إن شعب العراق الأبي قد قال إرادته بمظاهراته المليونية بطرد المحتل وتحرير العراق من براثنه والذي سترحل معه كل الفتن والمؤامرات والفقر والويلات وسيُسَر العراق بعد الخلاص من الاستعمار نحو الازدهار والتحرير والسيادة، فما هي إلا صبر تضحية حتى يتحقق الإنجاز والنصر التأريخي الذي ستخط حروفه من ذهب على جبين عراق الحرية والشموخ، فلن نسمح لأصوات الخاضعين والمثبطين بأن تثني عزيمتنا”.
وفيما يتعلق بقرار الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة فرض عقوبات على شخصيات وكيانات عراقية مقاومة، قال الكعبي “نبارك لأخوتنا المجاهدين الذين شملتهم عقوبات الشيطان الأكبر أمريكا، وهنيئاً لكم فقد أصبحتم مع أخوتنا الآخرين ضمن قائمة البطولة البيضاء التي أعلنتها دولة الظلم العالمية السوداء”.