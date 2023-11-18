الصفحة الرئيسية
0
السبت 18 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:23

الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون

الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون
وقال الكعبي في بيان صحفي حصل مراسل موقع "إسلام تايمز" على نسخة منه، إنه “بتأييد الله وتسديده وحده، دكت طائرات وصواريخ المقاومة الإسلامية في العراق بكل فخر وعزة، مستعمرات الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقواعد أمريكا العسكرية في العراق وسوريا ولم توقف دفاعاتهم بأسها”.

وأضاف الكعبي “ووسط هذه الحملة الحسينية، نسمع صراخ بعض الضعفاء الخائفين وقد علا صوتهم حينما سمعوا أن مُذلّتهم أمريكا باتت تفكر بمغادرة العراق وعدم تحملها البقاء مع هذه الهجمات المباركة، وهذا هو أقبح الخزي والعار، فلتسكت أفواههم المرتجفة”.

وتابع “إن شعب العراق الأبي قد قال إرادته بمظاهراته المليونية بطرد المحتل وتحرير العراق من براثنه والذي سترحل معه كل الفتن والمؤامرات والفقر والويلات وسيُسَر العراق بعد الخلاص من الاستعمار نحو الازدهار والتحرير والسيادة، فما هي إلا صبر تضحية حتى يتحقق الإنجاز والنصر التأريخي الذي ستخط حروفه من ذهب على جبين عراق الحرية والشموخ، فلن نسمح لأصوات الخاضعين والمثبطين بأن تثني عزيمتنا”.

وفيما يتعلق بقرار الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة فرض عقوبات على شخصيات وكيانات عراقية مقاومة، قال الكعبي “نبارك لأخوتنا المجاهدين الذين شملتهم عقوبات الشيطان الأكبر أمريكا، وهنيئاً لكم فقد أصبحتم مع أخوتنا الآخرين ضمن قائمة البطولة البيضاء التي أعلنتها دولة الظلم العالمية السوداء”.

 
رقم : 1096607
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ابو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو
ابو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو
الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون
الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون
18 تشرين الثاني 2023
أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء
أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء
18 تشرين الثاني 2023
قائد الحرس الثوري: حرب الأشباح بدأت في غزة
قائد الحرس الثوري: حرب الأشباح بدأت في غزة
18 تشرين الثاني 2023
اليمنيّون يملأون الساحات نصرة لغزة ودعماً لمقاومتها
اليمنيّون يملأون الساحات نصرة لغزة ودعماً لمقاومتها
18 تشرين الثاني 2023
الخارجية الإيرانية: أميركا غاضبة من دعمنا لفلسطين وتعرقل وقف إطلاق النار في غزة
الخارجية الإيرانية: أميركا غاضبة من دعمنا لفلسطين وتعرقل وقف إطلاق النار في غزة
18 تشرين الثاني 2023
مجازر دامية جديدة وعدد الشهداء تخطى 12 ألفا.. والمقاومة تفرض قواعد الإشتباك
مجازر دامية جديدة وعدد الشهداء تخطى 12 ألفا.. والمقاومة تفرض قواعد الإشتباك
18 تشرين الثاني 2023
مستشفى الشفاء.. فضيحة ‘‘إسرائيل‘‘ المُجلجلة
مستشفى الشفاء.. فضيحة ‘‘إسرائيل‘‘ المُجلجلة
18 تشرين الثاني 2023
نتنياهو وتحذيراته لأمريكا والغرب.. العالم ينتفض ضد ‘‘إسرائيل‘‘
نتنياهو وتحذيراته لأمريكا والغرب.. العالم ينتفض ضد ‘‘إسرائيل‘‘
18 تشرين الثاني 2023
تحذيرات من تعطل تبادل الأسرى.. ما مستقبل ذلك؟
تحذيرات من تعطل تبادل الأسرى.. ما مستقبل ذلك؟
18 تشرين الثاني 2023
أبو عبيدة: أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وهذه خسائر الاحتلال
أبو عبيدة: أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وهذه خسائر الاحتلال
17 تشرين الثاني 2023
مقتل جنرال صهيوني كبير في غزة
مقتل جنرال صهيوني كبير في غزة
17 تشرين الثاني 2023
استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة
استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة
17 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مستشفى الشفاء.. فضيحة ‘‘إسرائيل‘‘ المُجلجلة
نتنياهو وتحذيراته لأمريكا والغرب.. العالم ينتفض ضد ‘‘إسرائيل‘‘
تحذيرات من تعطل تبادل الأسرى.. ما مستقبل ذلك؟
وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإجرام الإسرائيلي