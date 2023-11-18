الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون

العراق (إسلام تايمز) - هاجم الأمين العام للمقاومة الإسلامية (حركة النجباء)، أكرم الكعبي، القوى السياسية التي تريد بقاء القوات الأمريكية في العراق، مؤكداً استمرار حركته في قصف القوات الأمريكية في العراق وسوريا.