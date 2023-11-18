الأهداف الصهيونية بمرمى صواريخ المقاومة اللبنانية

كما أعلنت استهداف تجمّعين لجنود الاحتلال، الأول في حرج مستوطنة شتولا والثاني في خلة وردة.



وأعلنت استهداف مقر القيادة العسكرية ‏المستحدث للاحتلال في وادي سعسع ‏بالنيران الصاروخية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.



وأعلنت المقاومة الإسلامية صباح اليوم السبت، إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "هيرمز 450"، بواسطة صاروخ أرض – جو.



وجاء في بيان "حزب الله": "تعلن المقاومة ‌‏الاسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت ‏الواقع في 18-11-2023".



وأشار البيان إلى أن حطام الطائرة قد شوهد "يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".



ونوه البيان إلى أن هذا الاستهداف جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة".



وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر في جنوب لبنان إنّ غارة إسرائيلية وقصفاً مدفعياً استهدفا محيط عيتا الشعب في القطاع الأوسط، كما استهدف قصف إسرائيلي محيط بلدة مروحين، وعيترون واللبونة.



وبالتزامن، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية دوي صفارات الإنذار في الشمال قرب الحدود مع لبنان.



وأعلنت المقاومة، فجر اليوم، إسقاط طائرة مُسيّرة إسرائيلية من طراز "هيرميز 450" وهي طائرة ‏قتالية مُتعددة المهام، بصاروخ "أرض - جو". مشيرة إلى أن حطام الطائرة شوهد يتساقط فوق إصبع الجليل.



وأمس الجمعة، نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان 13 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة، مستهدفةً مواقع إسرائيلية وآلياتٍ وعدّة تجمعات على الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة.



ونشرت المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد لاستهدافها دبابة "ميركافا" تابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، في محيط ثكنة "برانيت" عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بصواريخ مضادة للدروع.



ومع تصاعد وتيرة المواجهة عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، يواصل الإعلام الإسرائيلي إبداء الخشية الإسرائيلية من "الجبهة الشمالية"، مؤكداً أنّ هذه الجبهة هي "تحدٍّ ضخم" للاحتلال، بحيث "لا تتوقّف (الهجمات) تقريباً طوال اليوم".



وتحدّثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عمّا يمتلكه حزب الله من عشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة الدقيقة والفتاكة، والتي تشكّل خطراً على "إسرائيل".