الصفحة الرئيسية
0
السبت 18 تشرين الثاني 2023 ساعة 20:00

تظاهرات ايرانية يمنية نصرة للشعب الفلسطيني في غزة

تظاهرات ايرانية يمنية نصرة للشعب الفلسطيني في غزة
مسيرات تأتي للتعبير عن غضب الايرانيين من الجرائم التي يقوم بها العدو الاسرائيلي، ومن خلالها ترسل رسائل تحذير للكيان الصهيوني من استمرار ما يقوم به من مجازر في فلسطين.

وقال اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة: إن الاضطراب جزء لا يتجزا من حياة الصهاينة من الان فصاعدا وهذه ظاهرة لن تختفي من هذه الارض اليوم امريكا واسرائيل تعتبران تقتيل الاطفال في غزة انتصارا وفخرا لهما وهذا اكبر اذلال لامريكا و"اسرائيل" اذا كانوا رجالا فعليهم ان يدخلوا الميدان ويواجهوا المقاتلين الفلسطينيين وجها لوجه".

تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا للجرائم البشعة والوحشية التي يقترفها في حقه جيش الاحتلال، شهدت طهران العاصمة هذه المسيرة الجماهيرية التي رفع المتظاهرون خلالها يافطات داعمة للشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة، تدين العدوان الهمجي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتندد بالابادة الجماعية التي تتعرض لها غزة والقتل الممنهج للفلسطينيين.

وفي السياق انطلقت تظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات، اليوم السبت، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وتأييداً لخيارات القيادة اليمنية.

وشهدت محافظات الحُدَيْدَة، وعَمْران، والمَحْوِيت، وحَجَّة، وصعدة، ورَيْمَة، والبيضاء، وتعز، ومأرب، وإب، والجوف، والضالع، ومدينة ذَمَار اليمنية تظاهرات حاشدة تأييداً وإسناداً للمقاومين في غزة.

ودعت التظاهرات، في بيان، الأنظمة العربية، إلى فتح ممرات لتدفق المقاومين من كل الشعوب - وفي مقدّمتها الشعب اليمني لنصرة إخوانهم في فلسطين المحتلة.

ورفع المشاركون في المسيرات الجماهيرية التي خرجت في مدينة صعدة ومنطقة خولان بن عامر شرق صعدة ومديريتي رازح وغمر غرب المحافظة، هتافات التأييد والمباركة للعمليات البطولية التي تسطّرها المقاومة الفلسطينية واللبنانية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والأميركي.

وجدّد بيان المسيرة الإدانة والاستنكار لاستهداف الأطفال والنساء واقتحام المستشفيات والإجهاز على الجرحى والمرضى وحصارهم حتى الموت، معبّراً عن خيبة الأمل من الموقف الضعيف والهزيل للقمة الإسلامية التي عقدت في الرياض.

كما أكّد البيان استمرار الشعب اليمني في دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، والاستمرار في التعبئة العامة استعداداً لأي خيارات قادمة في المعركة.
رقم : 1096620
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ابو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو
ابو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو
الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون
الشيخ الكعبي مهاجماً لمن يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق: أنتم خائفون
18 تشرين الثاني 2023
أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء
أسامة حمدان: الاحتلال خطف أجساد الشهداء من مستشفى الشفاء
18 تشرين الثاني 2023
قائد الحرس الثوري: حرب الأشباح بدأت في غزة
قائد الحرس الثوري: حرب الأشباح بدأت في غزة
18 تشرين الثاني 2023
اليمنيّون يملأون الساحات نصرة لغزة ودعماً لمقاومتها
اليمنيّون يملأون الساحات نصرة لغزة ودعماً لمقاومتها
18 تشرين الثاني 2023
الخارجية الإيرانية: أميركا غاضبة من دعمنا لفلسطين وتعرقل وقف إطلاق النار في غزة
الخارجية الإيرانية: أميركا غاضبة من دعمنا لفلسطين وتعرقل وقف إطلاق النار في غزة
18 تشرين الثاني 2023
مجازر دامية جديدة وعدد الشهداء تخطى 12 ألفا.. والمقاومة تفرض قواعد الإشتباك
مجازر دامية جديدة وعدد الشهداء تخطى 12 ألفا.. والمقاومة تفرض قواعد الإشتباك
18 تشرين الثاني 2023
مستشفى الشفاء.. فضيحة ‘‘إسرائيل‘‘ المُجلجلة
مستشفى الشفاء.. فضيحة ‘‘إسرائيل‘‘ المُجلجلة
18 تشرين الثاني 2023
نتنياهو وتحذيراته لأمريكا والغرب.. العالم ينتفض ضد ‘‘إسرائيل‘‘
نتنياهو وتحذيراته لأمريكا والغرب.. العالم ينتفض ضد ‘‘إسرائيل‘‘
18 تشرين الثاني 2023
تحذيرات من تعطل تبادل الأسرى.. ما مستقبل ذلك؟
تحذيرات من تعطل تبادل الأسرى.. ما مستقبل ذلك؟
18 تشرين الثاني 2023
أبو عبيدة: أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وهذه خسائر الاحتلال
أبو عبيدة: أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وهذه خسائر الاحتلال
17 تشرين الثاني 2023
مقتل جنرال صهيوني كبير في غزة
مقتل جنرال صهيوني كبير في غزة
17 تشرين الثاني 2023
استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة
استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة
17 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مستشفى الشفاء.. فضيحة ‘‘إسرائيل‘‘ المُجلجلة
نتنياهو وتحذيراته لأمريكا والغرب.. العالم ينتفض ضد ‘‘إسرائيل‘‘
تحذيرات من تعطل تبادل الأسرى.. ما مستقبل ذلك؟
وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الإجرام الإسرائيلي