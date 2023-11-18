تظاهرات ايرانية يمنية نصرة للشعب الفلسطيني في غزة

مسيرات تأتي للتعبير عن غضب الايرانيين من الجرائم التي يقوم بها العدو الاسرائيلي، ومن خلالها ترسل رسائل تحذير للكيان الصهيوني من استمرار ما يقوم به من مجازر في فلسطين.



وقال اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة: إن الاضطراب جزء لا يتجزا من حياة الصهاينة من الان فصاعدا وهذه ظاهرة لن تختفي من هذه الارض اليوم امريكا واسرائيل تعتبران تقتيل الاطفال في غزة انتصارا وفخرا لهما وهذا اكبر اذلال لامريكا و"اسرائيل" اذا كانوا رجالا فعليهم ان يدخلوا الميدان ويواجهوا المقاتلين الفلسطينيين وجها لوجه".



تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا للجرائم البشعة والوحشية التي يقترفها في حقه جيش الاحتلال، شهدت طهران العاصمة هذه المسيرة الجماهيرية التي رفع المتظاهرون خلالها يافطات داعمة للشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة، تدين العدوان الهمجي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتندد بالابادة الجماعية التي تتعرض لها غزة والقتل الممنهج للفلسطينيين.



وفي السياق انطلقت تظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات، اليوم السبت، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وتأييداً لخيارات القيادة اليمنية.



وشهدت محافظات الحُدَيْدَة، وعَمْران، والمَحْوِيت، وحَجَّة، وصعدة، ورَيْمَة، والبيضاء، وتعز، ومأرب، وإب، والجوف، والضالع، ومدينة ذَمَار اليمنية تظاهرات حاشدة تأييداً وإسناداً للمقاومين في غزة.



ودعت التظاهرات، في بيان، الأنظمة العربية، إلى فتح ممرات لتدفق المقاومين من كل الشعوب - وفي مقدّمتها الشعب اليمني لنصرة إخوانهم في فلسطين المحتلة.



ورفع المشاركون في المسيرات الجماهيرية التي خرجت في مدينة صعدة ومنطقة خولان بن عامر شرق صعدة ومديريتي رازح وغمر غرب المحافظة، هتافات التأييد والمباركة للعمليات البطولية التي تسطّرها المقاومة الفلسطينية واللبنانية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والأميركي.



وجدّد بيان المسيرة الإدانة والاستنكار لاستهداف الأطفال والنساء واقتحام المستشفيات والإجهاز على الجرحى والمرضى وحصارهم حتى الموت، معبّراً عن خيبة الأمل من الموقف الضعيف والهزيل للقمة الإسلامية التي عقدت في الرياض.



كما أكّد البيان استمرار الشعب اليمني في دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، والاستمرار في التعبئة العامة استعداداً لأي خيارات قادمة في المعركة.